Recién llegó a Liga de Quito, pero se lesionó y no jugará en la Copa Sudamericana

Este lunes 15 de julio se ha confirmado que Liga de Quito ha perdido a un importante jugador para su partido de la Copa Sudamericana ante Always Ready. Justamente Liga había ido al mercado para fichar a este futbolista y ahora no lo tiene para este gran partido.

Según la información de FB Radio, Liga de Quito se queda sin Madison Julio, puesto que, el volante sufrió un golpe que lo alejaría del partido del jueves contra Always Ready. El club confirmaría en las próximas horas que tipo de lesión sufre y por cuánto tiempo estará fuera.

El fichaje de Madison Julio fue para solucionar los problemas en el medio campo que tiene Liga de Quito. El club no cuenta con Óscar Zambrano, quien no puede jugar en torneos Conmebol por el doping positivo. Asimismo, también perdieron a Sebastián González, quien no renovó su contrato.

Madison Julio fue el gran fichaje para esta zona en el medio campo y asomaba como una variante para Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. Se espera que la lesión del jugador no sea tan grave y le permita jugar aunque sea en la vuelta del partido en Bolivia.

Madison Julio ya fue presentado como jugador de Liga de Quito. (Foto: @LDU_Oficial)

Madison Julio fue uno de los mejores volantes de la LigaPro en la temporada en el 2023. No obstante, este primer semestre se mudó a jugar en Europa, donde no le fue bien y por ende terminó regresando a Ecuador. También sonó para reforzar a Emelec, pero eligió a Liga de Quito.

¿A qué hora y cuándo juega Liga de Quito vs Always Ready?

Liga de Quito buscará su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana enfrentando a Always Ready el próximo jueves, 18 de julio de 2024. El encuentro comenzará desde las 19H30 de Ecuador y el partido también será transmitido por Disney+.

Liga de Quito defiende el título de la Copa Sudamericana

En este 2024, Liga de Quito defenderá el título de la Copa Sudamericana. Los ‘Albos’ la ganaron en 2023 en medio de una tanda de penales contra Fortaleza y tras caer en la Copa Libertadores tienen la posibilidad de defender el título en esta edición.