Carlos Zambrano deja de ser una incógnita para el universo blanquiazul. Alianza Lima no le dará la bienvenida, ni lo presentará por todo lo alto, pero sí lo utilizará después de una serie de reuniones. Información chequeada hasta por varias fuentes de suma relevancia. Se sabe que esto no es gratis, también te explicaremos las razones del equipo del pueblo para asumir este riesgo gigante.

Kevin Pacheco soltó la bomba mediática que movió todo el universo del equipo del pueblo. Porque se trata de un jugador con nombre gigante: “Carlos Zambrano jugará en Alianza Lima. Está confirmado. Se respetará el contrato tras últimas conversaciones con la administración del club blanquiazul. No será el último futbolista en sumarse al plantel del profe Restrepo. Se sumará también un delantero.”

Siguiendo por esa línea, José Varela del Diario Depor expone detalles de lo que ha sido el último itinerario del jugador: “Carlos Zambrano desde que volvió a entrenar con Alianza Lima siempre estuvo a cargo de un PF del plantel y vestía indumentaria del club porque tiene contrato. Cristian Neira, en cambio, entrenaba pero sin la ropa del club. Hasta el último domingo que entrenó con los fuera de lista”.

El León no solo estará listo para jugar en el equipo de sus amores, sino también apto desde lo competitivo según leemos ahora: “Carlos Zambrano el último sábado pasó una prueba física en Alianza Lima y me comentan que lo hizo con éxito. Así mismo, me informan que hoy por la mañana entrenó por última vez en solitario, ya que pronto se une al primer equipo, de no mediar algún inconveniente de último minuto.

¿Qué número de camiseta usará Carlos Zambrano?

Por último, pero no menos importante, el periodista expone la dorsal que deberá llevar el futbolista ahora después de unirse tarde al plantel: “¿Cuál será el número de dorsal que usará Carlos Zambrano en Alianza Lima esta temporada? El número 5 le corresponde a Adrián Arregui, el 2 a Juan Freytes y el 25 Marco Huamán. El 5, el 2 y el 25, son los números que usó el ‘Káiser’ en toda su trayectoria”.

¿Por qué regresa Carlos Zambrano a Alianza Lima?

También es importante contar que si no existiera la lesión de Yordi Vílchez, hoy Carlos Zambrano estaría lejos de pertenecer a Alianza Lima. Quizás su destino era en el extranjero, aunque no quiso agarrar un par de ofertas que habían en la mesa. Ahora El León deberá salvarse de las críticas para convertirlas en aplausos.

El que queda un poco expuesto de Bruno Marioni como gerente deportivo de Alianza Lima por todo lo que vivió en las últimas semanas. Desde haber mencionado que los procesos se respetan y las planificaciones están para respetarse. Comentó en conferencia de prensa, que no había motivos para ver a Carlos Zambrano con camiseta victoriana. Ahora, con la verdad en su rostro, deberá bajar la cabeza.