Paolo Guerrero dejó en claro todo su malestar luego de las decisiones arbitrales que se dieron en el Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Paolo Guerrero no la pasa bien en Alianza Lima. Ya logrando debutar, el delantero todavía no puede marcar un gol y ahora su equipo cayó 1-0 ante Atlético Grau. En una acción que terminó en penal tras revisión del VAR, todo el cuadro íntimo reclamó la polémica, pero el juez Joel Alarcón fue determinante y el plantel blanquiazul terminó perdiendo.

Ante esto, los reclamos no se hicieron esperar y el más radical fue Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Hablando el primero por sus redes sociales y el segundo frente a las cámaras de Movistar Deportes, las palabras le podrían traer una sanción.

Así pues, Paolo Guerrero no dudó en declarar para las cámaras de Movistar Deportes: “Si eso es penal, imagínate. No me gusta hablar del arbitraje. Ha sido un partido que se nos complicó. Quedo triste por el resultado, pero ahora tenemos que descansar y ponernos a trabajar rápidamente, porque el sábado tenemos un partido importante”.

¿Paolo Guerrero debe volver a la Selección Peruana?

Mostrando así una faceta sarcástica que no habíamos conocido de Paolo Guerrero, su comentario podría ser tomado como atacante y podría ser severamente castigado. Esperando ver qué sucede en los próximos días, podríamos estar ante una sanción ejemplar.

Paolo Guerrero trabaja para recuperar sumejor forma con Alianza Lima. Ante esto, el delantero busca tener una alta cuota goleadora, agarrar ritmo y, en un futuro, volver a ser consideraado para la Selección Peruana del técnico Jorge Fossati.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante será uno de los mejores pagados del plantel.

¿Hasta cuándo firmó Guerrero por Alianza?

Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Cumpliendo así su promesa de jugar por el cuadro íntimo, el delantero estará 16 meses en La Victoria.