Las comparaciones interminables entre el tiempo de Jairo Concha en Alianza Lima y en Universitario no paran. Luego de cambiar directamente de un equipo a otro, los fanáticos íntimos lo han tachado de traidor, mientras que los cremas lo han recibido como un hincha más. Todo esta situación ha explotado tras la última circunstancia en la Copa Libertadores.

Si bien Jairo Concha no empezó como titular el partido, pues tenía una lesión, al final sí tuvo que ingresar por Christofer Gonzales. Entrando sin calentar y con dolores, el volante recordó la situación en una declaración: “No tenía planeado jugar tanto tiempo. Ante la lesión de Christofer Gonzales me tocó ingresar y sin calentar bien. Dentro del partido me estaba molestando, pero en esta clase de partidos tienes que dejar todo”.

En ese momento, los hinchas de Alianza Lima recordaron la situación que vivió Jairo Concha con ellos. Rememorando que no jugó algunos partidos por estar lesionado, todo tomó más impacto cuando el técnico Fabián Bustos destacó la entrega del volante en Universitario.

Declarando tras la victoria ante Liga de Quito, el técnico Fabián Bustos explicó el presente de Jairo Concha: “Si, él no podía entrar. Iba a cambiar el sistema, pero vino hacia el banco y me dijo ‘me aguanto el dolor’. Si puede soportarlo, va a estar con el grupo”.

Luego, en unas palabras que hicieron que cualquier hincha de Alianza Lima se sienta enojado en todo el Perú, Fabián Bustos siguió tocando la entrega de Jairo Concha por Universitario: “El dolor no desaparece de un día para otro. Ha mejorado gracias al departamento médico y a él. Realmente hizo un esfuerzo grande”.

Enfocado en la Copa Libertadores, Jairo Concha presumiblemente volverá a ser titular. Mientras tanto, lo más seguro es que tanto hinchas de Alianza Lima como de Universitario esperen con ansias el enfrentamiento que tendrán para ver cómo juega el volante.

¿Hasta cuándo fichó Jairo Concha por Universitario?

Jairo Concha fichó por Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando en la temporada 2024, el volante de Perú estará dos años más en el cuadro de la Liga 1.

¿Cuánto gana Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha gana 8 mil dólares en Universitario, aproximadamente. Firmando por tres temporadas, el volante terminaría llevándose solo en sueldo un alrededor de 300 mil dólares.