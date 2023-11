Jorge Fossati hace broma picante sobre Alianza Lima en las finales: "El plan era no golearlos"

Universitario de Deportes es el campeón del fútbol peruano, eso nadie lo puede contradecir, está redactado en los libros de la historia desde ya. Ante Alianza Lima, nada menos, esa eventualidad es imposible de olvidar ante los ojos del hincha merengue. Aquel que siempre estará metido en el corazón de los fanáticos.

Por eso Jorge Fossati, para distender un poco en su entrevista para Al Ángulo, habló sobre lo que fue el partido ante los íntimos. De una manera divertida y bastante jocosa a comparación de otros momentos: “De alguna manera lo habíamos hablado, era parte de la estrategia hacer que no terminara en goleada el partido, que fuéramos a Matute y le pusiéramos más emoción”.

Ya entrando un poco más al ambiente fútbol, Jorge Fossati mencionó el nombre de un jugador en especial que está siendo criticado por su presente en la Selección Peruana: “La mala fortuna de él (Andy Polo) porque cuando Reyna arranca, el paragua (Williams Riveros) lo encierra y a mi gusto hay errores conceptuales de otros que no los voy a nombrar. Cuando arranca Reyna, al frenar el paragua, Andy le da tiempo para meterse por dentro y ahí le toca la pelota”.

Además, brindó la clave para ver a Universitario de Deportes para ser campeón nacional: “Lo hablaba con Manuel (Barreto) y le decía que hay que tener mucho cuidado porque este plantel está tan muy unido y fuerte y que no nos podemos equivocar. Y es que por ahí por traer a un jugador un escalón más arriba en cualidades futbolísticas, si no estamos seguros de cómo es como persona y profesional, yo no soy partícipe que se haga”.

¿Qué opinión tiene Jorge Fossati sobre Piero Quispe?

Con respecto a Piero Quispe, solamente mostró palabras de elogio por su crecimiento como avanzó en la temporada, para llevar al nivel que al día de hoy mantiene: “En cuanto a Piero, él pasó por un momento malo a nivel personal, pero vimos como se repuso y futbolísticamente viene creciendo desde marzo, eso tiene su mérito para un chico tan joven”.

¿Cuál es el estilo de juego de Jorge Fossati?

Gracias a la Inteligencia Artificial, podemos deducir que su estilo de juego tiende a ser pragmático, adaptándose a las características de los jugadores que tiene a disposición. Es conocido por trabajar en la mejora de la disciplina táctica de sus equipos y por su habilidad para motivar a los jugadores. Todo eso le entregó el entrenador uruguayo a la “U” este 2023.

Además, también podemos decir que Jorge Fossati ha sido elogiado por su enfoque táctico y estratégico en el fútbol. Suele destacar por su capacidad para organizar equipos sólidos defensivamente, pero también tiene un enfoque equilibrado que busca aprovechar las oportunidades ofensivas. Lo gozan los hinchas merengues, y se ilusionan para el centenario crema.