Es momento de ver las cosas con urgencia dentro de Alianza Lima. Porque uno de los jugadores con más y mejor presente podría estarse marchando muy pronto, con destino hacia Europa. El futbolista ha visto pocos minutos en cancha, siendo esto un plus para que deje tienda íntima muy pronto. Siendo esto un problema para la planificación como tal, si lo consideran en el primer equipo. Néstor Gorosito aún no lo conoce, pero también podría ser que no sepa de él, y se vaya sin haber cruzado palabras siquiera.

¿Qué jugador se iría de Alianza Lima hacia Europa?

El periodista José Varela nos habla de este caso, donde lo más importante es el bienestar del profesional como tal: “Hace algunas semanas, Depor pudo conocer también que Bassco Soyer viene siendo observado desde Portugal, ya que el futbolista categoría 2006 es una de las promesas de la escuadra blanquiazul y su buen rendimiento en las reservas podría llevarlo a tener su primera experiencia internacional. Además, la falta de minutos en el equipo principal significaría una razón más para irse de la institución”.

¿Qué pasará con el futuro de Bassco Soyer?

Desde el Diario Depor hacen un excelente recuento sobre lo que viene pasando con Bassco Soyer: “Recordemos que el contrato de Soyer culmina a mediados del 2025 y, por lo pronto, desde Alianza Lima no hay comunicación para gestionar su renovación. De no llegar a un acuerdo, a inicios del próximo año podrá negociar libremente con cualquier otro club, según indica la normativa FIFA. Eso sí, Bassco no ha mostrado incomodidad por no jugar. “Estoy concentrado en lo que es reserva, lo que comenzamos tenemos que acabarlo bien y, si en algún momento toca ir al primer equipo, estaría feliz”, señaló previo a la semifinal del Torneo de Reservas ante Universitario en octubre”.

Por eso mismo, las pocas oportunidades donde compitió, no tuvo la valoración correcta: “Cabe recordar que su debut oficial se dio en el 2023 de la mano de Nixon Perea, con solo 16 años, en el empate 1-1 con César Vallejo ante Trujillo. Esta aparición se dio por las recurrentes lesiones del cuadro blanquiazul. En esa misma campaña volvió a tener minutos en los triunfos sobre Carlos A. Mannucci (2-1) y Deportivo Garcilaso (1-0) y el empate con ADT (1-1), mostrando buenas sensaciones”.

Bassco Soyer en Trujillo. (Foto: Alianza Lima).

¿Hasta cuándo tiene contrato Bassco Soyer en Alianza Lima?

Hay que mencionar que Bassco Soyer tiene 18 años y cuenta con contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Debutando en la profesional en el 2023, el volante no ha tenido grandes chances ni con los técnicos Alejandro Restrepo ni Mariano Soso. Veremos si con el profesor Néstor Gorosito tiene la oportunidad de crecer como profesional, para verlo un tiempo más en la Liga 1. Porque se trata de un canterano que le pueda dar mucho al primer equipo en la siguiente temporada.