Enfrentándose este martes 12 de septiembre en el estadio Nacional, Perú choca ante Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas. Colocándose frente a frente desde las 9PM, el técnico Juan Reynoso tiene 3 armas para que el cuadro local se pueda llevar el triunfo.

Si bien Juan Reynoso tuvo cierto éxito en el cotejo entre Perú vs. Paraguay, la jugada no salió del todo bien pues Luis Advíncula se fue expulsado. Ahora sabiendo que no podrá contar con el lateral derecho ante Brasil, la primera gran duda es quién lo reemplazará.

Naciendo en ese mismo instante, una de las primeras armas que tiene Juan Reynoso es el silencio o, dicho de otro modo, evita la filtración de la información. Colocando toldos negros alrededor de la videna, y hasta un policía para evitar espías, el hermetismo es una característica del Perú que quiere el técnico.

Las 3 armas que tiene Reynoso para que Perú pueda vencer a Brasil

También dando un mensaje al no tener a ningún periodista, ni gente ajena en el avión de Perú, ahora el hotel donde se alojara será exclusivamente de uso de los jugadores y Juan Reynoso. Consciente que la concentración es vital, esta es la segunda arma ante Brasil.

Pero quizá en ese empleo del silencio, y la privacidad, el arma más poderosa de Juan Reynoso es la confidencialidad que ahora tiene Perú. No filtrándose el posible once titular ante Brasil, se espera que la alineación recién se revele a pocos minutos del partido, el mismo martes 12 de septiembre por la fecha 2 de las Eliminatorias.

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Brasil por Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana contra Brasil en el Estadio Nacional de Lima, encuentro válido por la segunda fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias?

Mediante comunicado oficial, la Selección Peruana dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.