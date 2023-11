La Cotorra no gritará más “Vamos la banda” en Alianza Lima. Se va Pablo Miguez del conjunto blanquiazul después de temporadas repletas de éxito absoluto. El futbolista uruguayo parte con un dolor enorme en su corazón, sabiendo que se cierra una etapa en su vida profesional. Lo confirmó el propio club, mediante su cuenta de Twitter, con un agradecimiento sentido.

Para luego conocer la carta del defensa central charrúa, donde expone su sentimiento absoluto: “Después de cinco años, volví a Alianza para jugar en Segunda División y así poder ascender, pero terminé jugando en Primera, ganando el Torneo Clausura y saliendo campeón nacional. Llegó el 2022, volvimos a ganar el Clausura, volvimos a salir campeones nacionales; éramos bicampeones, qué locura”.

Continuando su desgarrador mensaje con lo que pasó en esta época con Alianza Lima: “Lo que es el fútbol, ¿No? Un día como hoy, en el 2021, estaba levantando la copa de campeón con una felicidad incalculable, y hoy me dan la noticia de que no sigo en el club, no sé, no me lo esperaba, no lo imaginé. Lo que sí sé es que esta camiseta me enseñó a jamás rendirme, a jugar con el corazón y a que cuanto más difícil era el obstáculo más me gustaba y más quería”.

Dejando un claro mensaje hacia los hinchas, y sobre todo a la directiva que le comunicó su no renovación mediante una llamada por teléfono. La Cotorra sacó lo que tenía dentro aquí: “Me voy tranquilo por todo lo que he hecho en estos años, por mi entrega y porque traté de transmitir profesionalismo, humildad, disciplina y el amor tan grande que siento por esta camiseta”.

¿A quiénes de Alianza Lima agradece Pablo Miguez?

Pasando a darle un abrazo virtual a todas las personas que lo acompañaron estos años dentro de Matute. Pablo Miguez es así, muy cercano a los suyos, como siempre menciona: “Gracias a todos mis compañeros con los que compartí estos años, no doy nombres porque es una lista larga, pero cada uno de ellos sabe el cariño que les tengo y la amistad que formé con varios”.

Cerrando su participación en Alianza Lima, con este pie de página definitivo: “Gracias a todos los trabajadores del club, área de seguridad, área médica, cocina, utileros, marketing, recursos humanos, administrativos, gerencia (José Bellina) y jefe de equipo, gracias a cada uno de ustedes, porque siempre estuvieron pendientes de mí para todo lo que necesitaba, me hicieron sentir como en mi casa”.

¿Cuál es el legado de Pablo Miguez en Alianza Lima?

En sus dos etapas como jugador de tienda íntima, La Cotorra supo levantar diversos torneos. Primero el Torneo del Inca de 2014 en su primer proceso. Después obtuvo los títulos del Torneo Clausura en 2021 y 2022. Para coronar esos años con un título nacional. Finalmente, ahora en 2023 consiguió el Torneo Apertura. Así cerró su historia de jugador en Alianza Lima.