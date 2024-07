La oportunidad de verlo con camiseta de Alianza Lima se disipa después de no jugar tan bien. Le perjudicó jugar con la Selección Peruana.

Se dice con una paz y tranquilidad que la Selección Peruana es el camino para mejorar tu vida como profesional, siempre que la rompas en cancha, obviamente. En este caso, hay un aspecto negativo que le jugó por completo a un futbolista que estaba casi cerrado en tienda de Alianza Lima. Pero al parecer, según pudo conocer esta redacción, sus movimientos con La Blanquirroja en la Copa América 2024, le bajaron los bolos, como se dice popularmente.

¿Quién es el jugador que no contratará Alianza Lima?

Alianza Lima estaba seguro de traer desde Portugal a un volante fuerte, joven y con proyección máxima, para meterle más kilos a esa parte del año. Un ex Sporting Cristal estaba listo para ponerse la camiseta del equipo del pueblo, lastimosamente, eso está lejos de pasar ahora mismo. Bolavip pudo conocer que el anhelo de Jesús Castillo, hoy en el Gil Vicente, era vestir la camiseta íntima, pero la directiva en Matute cortó todo tipo de comunicación.

Menos de 20 partidos esta temporada en Portugal, un salario alto para el mercado local, y una producción baja con la Selección Peruana, es la combinación que decepciona a Alianza Lima. No jugará, hasta este momento, Jesús Castillo en el cuadro que dirige técnicamente el profesor Alejandro Restrepo. Por un tema de gustos, formas, y también de segundo estudio al plantel como tal. Jesús Castillo no es el nombre que necesitan por el momento.

Recordemos que el nombre del ex Sporting Cristal, apareció en la pista especulativa, porque lo contó el reconocido periodista deportivo Gerson Cuba de Radio Ovación, en el mes pasado: “Las conversaciones son positivas y hay un avance para que se dé un préstamo de Jesús Castillo a Alianza Lima. Veremos pronto si esto termina por cerrarse”. Desde ese momento, la quincena del mes de junio, ya el tema se enfrió completamente, y es prácticamente un descarte.

La Selección Peruana después del partido contra Argentina. (Foto: IMAGO).

En la Selección Peruana de Fútbol, durante la Copa América 2024 no la pasó tan bien, porque le costó bastante adaptarse al ritmo internacional. El último recuerdo de este jugador, con camiseta nacional, es el penal que terminó entregando a La Albiceleste, que después falló Leandro Paredes desde los doce pasos. Pero al final, la suma total de estos meses, terminó siendo una solución para las dudas en Alianza Lima. No es el jugador que están urgiendo para el Torneo Clausura 2024. Pero no olvides, que los duelos de Liga 1 se pueden ver por la señal de (Disney+), con o sin Jesús Castillo.

¿Quién es Jesús Castillo, el casi refuerzo de Alianza Lima?

Jesús Castillo es un futbolista peruano que jugó como mediocampista en el Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes de Perú. Durante su tiempo en Sporting Cristal, Castillo se destacó por su habilidad y consistencia, acumulando 117 partidos y ganando la Liga 1 en 2020 y la Copa Bicentenario en 2021. En 2023 fue transferido al Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal. Este traspaso marca su primera experiencia en el fútbol europeo. El acuerdo de transferencia involucró una transacción cercana al millón de dólares, y Sporting Cristal retuvo el 50% de los derechos para futuras ventas.

¿Cómo le fue a Jesús Castillo esta temporada?

Si vemos netamente las estadísticas del mercado internacional, Jesús Castillo disputó 11 partidos en la Liga Portugal y tuvo una participación limitada en otras competiciones como la Taça de Portugal y la Allianz Cup. En total, acumuló 1,044 minutos en el campo durante la temporada. Siendo un jugador que anduvo acomodándose en el primer equipo, poco a poco, en su primera experiencia.