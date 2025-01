Han existido comentarios en contra de la gestión de Universitario de Deportes por los últimos movimientos que se dieron, y no llegaron a buen puerto. En el segundo punto hay como bien dicen algunos, un vacío legal como tal. Porque tanto Raúl Ruidíaz como Miguel Trauco deslizaron que el error de su no llegada, fue por el manejo que tiene actualmente la directiva del bicampeón nacional. A lo que la contestación fue casi inmediata, mediante dos personajes que al día de hoy son palabra santa para el hincha que semana a semana el Estadio Monumental “U”.

¿Qué dijeron sobre el fichaje frustrado de Raúl Ruidíaz?

En una charla extensa con RPP Noticias, el director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto salió a contestar, lo que antes había precisado el delantero peruano. Quien deslizó que él quería regresar con los merengues, pero desde el área donde se toman decisiones, no hicieron el esfuerzo. Y la respuesta no tardó en llegar, para poder llevar por delante la verdad institucional: “Me acerqué a mitad de año, cuando era el centenario, a Raúl Ruidíaz. Estuvimos hablando con él, llegamos a un acuerdo, pero no se pudo desligar de su club. Era el momento y la necesidad de salir campeones”.

¿Por qué Universitario de Deportes no contrató a Raúl Ruidíaz?

Según cuenta Manuel Barreto, la idea era que Raúl Ruidíaz tenga un sacrificio personal porque la economía de los merengues no es de las mejores en este momento, para hacer ese tipo de esfuerzos por un goleador de naturaleza comprobada: “Llegamos a un punto en el que no podíamos alcanzar las expectativas que tenía Raúl y no las alcanzamos porque lo último que vamos a hacer es comprometer la estabilidad del club. Eso no lo vamos a hacer. No podemos volver a lo que era la ‘U’ antes, que es lo que llevó a la ‘U’ al momento que ha pasado por tantos años”.

Raúl Ruidíaz y Miguel Trauco en la Selección Peruana. (Foto: Instagram).

De la misma manera, Universitario de Deportes por la voz de Manuel Barreto, expuso que Raúl Ruidíaz no estuvo de acuerdo con lo que charlaron previamente en las negociaciones avanzadas: “La oferta que le hicimos fue, para mí, supercompetitiva. Después, el club tiene que seguir avanzando, planificando y armar el equipo en función de crecer. No queremos comprometer todo lo que se ha avanzado. No vamos a ser irresponsables. Hay un plan de viabilidad que tenemos que cumplir. La gente se olvida que hemos tenido que comprar el pase de Edison Flores”.

¿Miguel Trauco estuvo cerca de Universitario de Deportes?

Por otro lado, antes de su viaje a Colombia, a la pasada Jean Ferrari declaró para Entre Bolas por el caso de Miguel Trauco: “No (si hubo acercamiento con el futbolista). En realidad, nosotros tuvimos una comunicación hace mucho tiempo cuando él estaba jugando en Brasil y era muy complicado que pueda definir algo porque estaba con contrato. Así que, a partir de ahí, avanzamos cómo teníamos que hacerlo y por esos momentos de fútbol, él termina su contrato allá en Criciúma, pero nosotros ya habíamos cerrado las contrataciones. Así que somos responsables con el manejo de nuestra parte financiera, que es básico para tener sostenibilidad en nuestra parte deportiva”.

Dejando en claro el administrador temporal, que todo es tranquilidad y no le molesta ver a Miguel Trauco en Alianza Lima: “Está en todo su derecho. Nosotros no lo llamamos por eso que estoy mencionando. No es por un tema particular o puntual, nosotros ya habíamos contratado en ese sector. Nos hubiese encantado que en su momento venga, pero bueno, el fútbol está lleno de momentos y lamentablemente no calzó que podamos contar con él. Así que bueno, desearle lo mejor, es hincha de la ‘U’, no va a dejar de serlo. Es un excelente futbolista y este año lo tendremos de rival, veremos que pasa más adelante”.

