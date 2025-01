¿Recuerdan lo que fue la polémica novela de Brian Farioli con Alianza Lima? Juró que habría hasta demandas de por medio, pero lejos de que eso se concrete. Parece que el karma le llegó de manera casi inmediata con una enseñanza fuerte. Porque en Argentina, acaba de rebotar una vez más a una prueba médica para fichar por un club menor. Siendo apartado de todo tipo de contratación, tan igual como con el equipo del pueblo. Dándole la razón en este caso a la directiva íntima que siempre dijo, tener la verdad de su lado.

¿Cuál es la actualidad de Brian Farioli?

Radio Uno de Santa Fe entrega todos los detalles del fichaje frustrado de Alianza Lima. Quien juró que no sería humillado de ninguna manera, y que estaba en condiciones de poder competir. Sin embargo, acaba de pasar todo lo contrario, recientemente: “El año para Brian Farioli arrancó como terminó, fuera de una cancha y con una incertidumbre que también pone en jaque al departamento médico de Colón. Es que más allá de rescindir el contrato con el jugador, hace pocos días uno de los facultativos rojinegros opinó al respecto sobre su situación y también dijo estar en contacto con sus colegas peruanos”.

¿Qué pasó en Argentina con Brian Farioli?

Lo cierto es que todo lo que sufrió con Alianza Lima el volante argentino, lo volvió a pasar en su país. Brian Farioli quiso tener un nuevo contrato, pero fue descartado de la misma manera: “Lo concreto es que en su regreso al país, se sumó a Aldosivi de Mar del Plata, uno de los habitantes de la Liga Profesional. Pero todo volvió a diluirse por la misma razón. El jugador no pasó con éxito las revisiones médicas y se vuelve a quedar sin club. Incluso cuando los incaicos tomaron la decisión de no contratarlo, amenazó con entablar una demanda a FIFA”.

La realidad es que Brial Farioli está en el peor momento de su carrera: “El volante ofensivo viene acompañado en los últimos años con problemas físicos que impidieron darle continuidad en los diferentes equipos. La lesión más fuerte fue la rotura de ligamento cruzado en noviembre del 2023, cuando todavía vestía la camiseta de Central Córdoba. Fue recién en agosto del año pasado que volvió a las canchas, ya jugando para Colón en la Primera Nacional. En el Sabalero estuvo en ocho partidos y volvió a tener molestias que no lo dejaron terminar el año entero”.

¿Brian Farioli quería denunciar a Alianza Lima?

En una charla con Radio Exitosa a principios de este año, el jugador ex Colón de Santa Fe y Central Córdoba en Argentina, contó toda su verdad. El propio Brian Farioli habló en primera persona, sobre lo que hará ahora mismo, supuestamente iba a tomar medidas: “Este caso cien por ciento que va a ir a la FIFA, no hay duda de eso. Firmé un contrato anteriormente, que firmaba José Bellina, antes de llegar al club y en ese documento no se habló nunca de alguna revisión médica, ni nada por el estilo. Mi abogado actuará”.