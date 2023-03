Es un hecho que Cristiano Ronaldo llegó a la Liga Profesional de Arabia Saudita para encaminarse al cierre de su exitosísima carrera. Incluso, él mismo reconoció en la conferencia de prensa de presentación como refuerzo del Al Nassr, que su trayectoria como futbolista en Europa se había acabado, sepultando así, la ilusión de los hinchas de, principalmente, Real Madrid y Sporting de Lisboa.

Y si bien el del país de Medio Oriente es un campeonato considerablemente menos competitivo a los que estaba acostumbrado, lejos está de encontrar la tranquilidad. Es que paralelamente a su momento de declive profesional, su eterno contrincante, Lionel Messi, no solo que salió campeón del mundo en Qatar 2022, sino que, encima, se quedó con el Balón de Oro y fue galardonado por la FIFA con el The Best.

A raíz del contraste del presente del portugués y del argentino, los haters de Cristiano Ronaldo no presentan ni una pizca de piedad. De tal modo, que para mofarse de los goles que viene marcando CR7 en el Al Nassr, inventaron el premio ''Camello de Oro'' que, cruelmente, está causando furor en las redes sociales ante cada publicación de las cuentas del elenco saudí.

Así sucedió, por ejemplo, el pasado 25 de febrero (a dos días de la ceremonia de los The Best FIFA Awards), jornada en la que Ronaldo anotó tres goles para su equipo frente al Damac por la fecha 18 de la Liga Profesional. Ante semejante producción, los fans de Lionel Messi comentaban cada posteo alusivo al hat trick pidiendo que le otorguen al ex Manchester United el ''Camello de Oro''.

Los números de Cristiano Ronaldo hasta entonces en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo, hasta entonces entre la Liga Profesional Saudí y la Saudí Súper Cup, acumula ocho presencias en el Al Nassr, con las cuales suma ocho goles y dos asistencias. Por cierto, el elenco que conforma está segundo en la tabla de posiciones, un punto por debajo del clásico rival Al Ittihad, equipo con el que perdió 1 a 0 el jueves nueve de marzo.