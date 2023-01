Este martes tres de enero, Cristiano Ronaldo, después de su frustrado intento por ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 (certamen que se llevó la Selección Argentina de Lionel Messi) tuvo su merecida bienvenida en el Al Nassr, club de la Primera División de Arabia Saudita que en los últimos días se transformó en la nueva casa del astro portugués.

El recibimiento, antes del recorrido por el campo de juego con la camiseta puesta, fue con una conferencia de prensa. Allí, CR7 describió el panorama actual de su carrera profesional: "Mi tarea en Europa terminó. No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo por nuevas experiencias".

Pero lo que más llamó la atención de Cristiano Ronaldo no fueron las frases que empleó para explicar la idea que buscará desarrollar en su arribo a Medio Oriente, sino el momento en el que para destacar el ascenso en el nivel que viene mostrando Arabia Saudita, se refirió al vigente campeón de la Copa del Mundo: la Selección Argentina que encabezó Lionel Messi.

"En los últimos 10, 15 años el fútbol cambió. Todos los equipos se preparan de la misma forma y son competitivos. Lo vimos en la Copa del Mundo. No hay que olvidar que Arabia Saudita fue el único que le ganó al campeón. Y hubo muchas otras sorpresas como Corea del Sur y los equipos africanos", apuntó el Bicho, quien parece haber asimilado el flamante logro de su rival directo durante la última década y media.

¿Cuándo debutaría Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

Cristiano Ronaldo, tal como lo dijo en la conferencia de prensa, apunta a tener su estreno en el Al Nassr este jueves cinco de enero contra el Al Ta'ee por la jornada 12 de la Primera División de Arabia Saudita. En el caso de que Rudi García prefiera incluirlo recién en el próximo compromiso, el debut de CR7 sería contra Al-Shabab por la fecha 13 el sábado 14.