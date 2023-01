El último partido de Cristiano Ronaldo fue el 10 de diciembre pasado en el Estadio Al Thumama de Doha, fecha en la que Marruecos, por los Cuartos de Final de Qatar 2022, sepultó el que probablemente fue el último intento del portugués para ganar la Copa del Mundo. Tal vez por eso ya presionó a Rudi García para jugar cuanto antes en el Al Nassr y, de esa manera, dejar atrás ese amargo antecedente.

Fue sin vueltas y sin perder el tiempo. CR7, en la conferencia de prensa que la institución de la ciudad ubicada en Riad le organizó para su presentación, manifestó que si el entrenador lo considera, ya puede participar del compromiso frente a Al Ta'ee por la decimosegunda jornada del campeonato de la Primera División de Arabia Saudita.

''Si es por mí, debuto el jueves'', subrayó Cristiano Ronaldo que, además, se encargó de marcar de que su arribo al fútbol asiático es una nueva prueba para su vida profesional: "No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo por nuevas experiencias".

La referencia de Cristiano Ronaldo a la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina

Cristiano Ronaldo resaltó el avance de Arabia Saudita en el fútbol, dando como ejemplo el triunfo de la selección sobre Argentina en la última Copa del Mundo: "En los últimos 10, 15 años el fútbol cambió. Todos los equipos se preparan de la misma forma y son competitivos. Lo vimos en la Copa del Mundo. No hay que olvidar que Arabia fue el único que le ganó al campeón. Y hubo muchas otras sorpresas como Corea del Sur y los equipos africanos".

¿Cuándo podría debutar Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

Cristiano Ronaldo, tal como lo dijo en la conferencia de prensa de su presentación, podría debutar en el Al Nassr este jueves cinco de enero ante el Al Ta'ee por la fecha 12 de la Primera División de Arabia Saudita. En el caso de que Rudi García prefiera incluirlo recién en el próximo compromiso, el estreno de CR7 sería contra Al-Shabab por la jornada 13 el sábado 14.