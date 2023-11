¿El mayor misterio en la historia del fútbol llegó a su fin? Andrés Iniesta tiene como uno de sus mejores apodos ‘El Cerebro’ y bien ganado lo consiguió. La inteligencia con la que maneja el balón en el mediocampo apareció en todo su esplendor cuando le preguntaron cómo defender tácticamente a Lionel Messi.

Iniesta y Messi hicieron parte de una era en el FC Barcelona en el que llegaron a ser considerados como el mejor equipo de la historia. Juntos, Leo y Andrés ganaron cuatro veces la Champions League, nueve ocasiones LaLiga de España y y tres ediciones del Mundial de Clubes, entre otros títulos.

Lo tenía casi todos los días del año entrenando junto a él y llegó a convencerlo que es incomparable en el mundo del fútbol. Andrés Iniesta estuvo en el podcast ‘Nude Project’ y en el capítulo publicado el 26 de noviembre de 2023 habló de Leo Messi, confesó lo que le generó compartir cancha con el capitán de la Selección Argentina y hasta se animó a responder cómo lo defendería tácticamente.

A la hora de responder la gran pregunta de cómo detener a Lionel Messi, el mundo del fútbol venía de una de las respuestas más curiosas. “¿Si tengo un plan para parar a Messi? Déjame preguntarles a los 5.000 entrenadores que intentaron detenerlo antes y no pudieron. Y tienen más experiencia que yo”, dijo Ben Olsen, entrenador de Houston Dynamo, antes de ganarle la final de la US Open Cup a un equipo de Inter Miami que no contó con el ’10’ argentino.

Iniesta terminaría llegando a la misma conclusión que el DT de Houston Dynamo no sin antes explicar el plan táctico para reducir el impacto de Messi en un partido de fútbol. Primero, al jugador español le preguntaron si recordaba algo del primer entrenamiento que tuvo con Leo y su respuesta fue contundente: “Para mi no hay nadie como él que haya visto”. Luego, lo mejor de la charla con ‘El Cerebro’ estaba por llegar.

Iniesta y la respuesta perfecta de cómo defender tácticamente a Messi

“Intentaría hacer lo que hace el resto, ¿no? Intentar pararlo a nivel de equipo, a nivel de ayudas, a nivel de las zonas por donde se mueva”, respondió Andrés Iniesta cuando le preguntaron en el podcast ‘Nude Project’ cómo defender tácticamente a Lionel Messi. Luego, le consultaron si pondría a dos defensores a que lo marcaran y la respuesta perfecta iba a ser complementada.

¿Doble marca para frenar a Leo Messi? Iniesta responde

“Sí, claro. Lo que pasa es que depende del equipo que tengas pues si con Leo están dos pues igual habrá alguno libre. Lo que pasa es que él es tan inteligente jugando al fútbol que por mucho que estés foco con él, al final todo es movimiento y el contrario necesita moverse, y el contrario también necesita mirar a un sitio y otro. Él sabe siempre dónde recibir, qué hacer, cuándo pasar. Para mí, no hay comparación a nivel futbolístico”, concluyó Andrés Iniesta en el podcast ‘Nude Project’ sobre Leo Messi.