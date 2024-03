Verano del 2024 marcará el momento del cambio en Real Madrid. No solo por la posible llegada de Kylian Mbappé o por el inicio de la era Endrick. Habrá diversas salidas de peso de algunos de los jugadores que más han marcado la última década del conjunto merengue. Arabia Saudita surge como una posibilidad para concretar un cambio de generación en el Santiago Bernabéu que se calienta lentamente. Atentos.

El Fondo PIF buscará volver a ser el gran agente del mercado. Tras un mes de enero donde se tuvo que lidiar con diversas fugas y donde el gasto comparado con el verano fue mínimo, Arabia volverá a la carga por diversas caras conocidas del viejo continente de cara a reforzar sus filas. MARCA pone cuatro nombres del Real Madrid como una posibilidad latente para la Saudí Pro League de Cristiano Ronaldo. Cada caso es un mundo y así está la cosa pensando en los meses de julio o agosto.

Luka Modric, Nacho, Ferland Mendy y Lucas Vázquez. Son los nombres apuntados por el Fondo PIF de cara al verano del 2024. La ecuación más sonada pasa por el interés en el crack croata. Uno que se mantiene desde hace años y que habrá que ver como convive con la posibilidad de ver al ‘10’ del Real Madrid por la MLS de Lionel Messi. No se cuenta a día a de hoy con su continuidad o con prolongar un contrato que termina el 30 de junio del 2024. Lo mismo ocurre con los dos españoles señalados, aunque hay diversas cuestiones a rescatar.

Lucas Vázquez supone el primer nombre a analizar. Suplente de Dani Carvajal y con gran nivel en los últimos dos meses, el gallego habría convencido al club de una renovación por otros 12 meses según indican medios como AS. La ausencia de efectivos de peso en el mercado hace pensar en que siga como recambio en una demarcación donde Real Madrid no puede de momento concretar el cambio de era. No ocurre lo mismo con un Nacho que ya es agente libre y cuyo futuro va amarrado a lo que se pueda hacer con Lenny Yoro.

El central de 18 años de Lille es el objetivo. También de un PSG que espera por la respuesta de Lille en cuanto a la tasación del jugador. Ya se pone un valor de70 millones de euros que habrá que negociar con Jorge Mendes. Si el francés se cae para Real Madrid, el cuarto central de Carlo Ancelotti en la campaña 2024/2025 sale de Nacho o Rafa Marín, cedido por los Merengues en Deportivo Alavés.

Mendy, una ganga

Alphonso Davies es el gran objetivo de Real Madrid junto a Mbappé. Se trabaja desde hace años en una operación donde el canadiense termina contrato en el 2025 por Bayern Múnich y donde se ofertará a la baja en Alemania para ficharle. Un ingreso por Mendy y cambiarle por el puntero izquierdo del Allianz Arena, un win-to-win en todos los sentidos. Carlo Ancelotti es el gran defensor de Ferland dentro del club.

El Ramadán, presente en Real Madrid

Comienza uno de los meses más especiales para la comunidad musulmana. Dentro del club merengue nombres como Antonio Rudiger o Arda Guler entrarán en un plan especial para poder seguir el ayuno mientras se llega a las cuatro semanas más importantes de la temporada. No pueden ingerir alimentos ni líquidos entre el amanecer y el anochecer.