Fue un victoria histórica contra Brasil que apuntaba a tener una celebración que duraría un buen tiempo, pero de un momento a otro… ¡Boom! Lionel Scaloni soltó la bomba que puso en duda su cargo como director técnico de la Selección Argentina. Esto estalló y luego de eso llegó un primer mensaje de Lionel Messi en Instagram.

La Selección de Brasil nunca había perdido un partido como local en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas y llevaba un récord de 65 partidos hasta que el actual campeón del mundo llegó al estadio Maracaná. Con un Leo Messi que jugó gran parte del partido con una molestia muscular, la victoria de Argentina fue tan épica que solo una noticia como la que dio Scaloni la podía opacar. ¿No era el momento de decirla?

El partido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, no había dado el puntapié inicial y se formó un nuevo escándalo con la Policía de Brasil. Los hinchas argentinos empezaron a recibir golpes sin piedad y hasta el mismísimo Messi se acercó a la tribuna para intentar calmar la situación.

Luego de que la Selección Argentina volviera del vestuario tras una decisión que lideró Lionel Messi para que se calmara el conflicto entre la Policía brasilera y los hinchas argentinos, el clásico sudamericano puso primera marcha sin saber de la bomba que estaba alistando Lionel Scaloni.

Con un gol de cabeza de Nicolás Otamendi al minuto 18 del segundo tiempo, Argentina le ganó 0 a 1 a una Selección de Brasil que nunca en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas había perdido en condición de local ¿Hora de celebrar el épico triunfo del 21 de noviembre de 2023? Sí, pero no por mucho tiempo.

Las palabras de Scaloni que ponen a temblar a toda la Selección Argentina

Un análisis mesurado sin excesivo nivel de euforia terminó con una declaración inesperada en conferencia de prensa. “Ahora toca una cosa importante que quería decir, que es parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir, está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Entonces, toca pensar en este tiempo. Después se lo diré a los jugadores, se lo diré al presidente porque está Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles. No estoy diciendo que me voy, estoy diciendo lo que está pasando“, dijo Lionel Scaloni y la bomba estalló en 3, 2, 1…

El primer mensaje de Messi tras la bomba de Scaloni que puso en duda su cargo

Mientras se buscaba una explicación lógica a la bomba de Lionel Scaloni que puso en duda su cargo como DT de la Selección Argentina, llegó el primer mensaje de Leo Messi. “Este equipo sigue haciendo historia… Gran victoria en el Maracaná aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. ¡¡Esto no se puede tolerar, es una locura y se tiene que terminar ya!!”, publicó Lionel en Instagram y el misterio sobre la continuidad del entrenador argentino sigue sin resolverse.