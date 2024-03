El tiempo también pasa para Messi: Así reaccionó ante el gol de Nashville SC vs. Inter Miami

El desafío por ser el mejor equipo de la Concacaf puso primera marcha para Inter Miami en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 y, de entrada, Lionel Messi no la pasó nada bien en la primer parte del partido contra Nashvillle SC del 7 de marzo. ¿No estaba en las mejores condiciones físicas?

Inter Miami saltó a la cancha del estadio Geodis Park con un sistema táctico que no habían utilizado en la MLS, ya que no contaban con un lateral derecho natural por la salida de DeAndre Yedlin. Los tres defensores centrales Tomás Avilés, Nicolás Freire y Sergiy Kryvtsov, no la pasaron bien en un primer tiempo que Leo Messi encendió las alarmas.

Tan solo pasaron cuatro minutos de juego cuando el sector derecho de la defensa de Inter Miami, aquel que marcaba Yedlin, quedó en soledad. Shaquell Moore le dio una asistencia a Jacob Shaffelburg para que pusiera el 1 a 0 a favor de Nashville SC. Las molestias de Messi quedarían en evidencia.

Desde que empezó el partido de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, a Lionel Messi se le notó un poco fastidioso por los gestos que hacía con su cara. Además, se iba a tocar en varias oportunidades el músculo posterior de la pierna derecha. Por ese motivo, iba a llegar la inesperada reacción ante el gol en contra de Inter Mami.

“Tengo la sensación de que no está entero físicamente”, dijo Diego Latorre en medio de la transmisión oficial de Star +. ¡Y tendría razón! Cuando Shaffelburg puso el 1 a 0 a favor de Nashville SC, la reacción de Leo Messi fue ir al banco de suplentes para que le aplicaran un aerosol en el músculo posterior derecho. Incluso, el jugador argentino se iría al término del primer tiempo corriendo al vestuario, seguramente, para recibir tratamiento en esa zona. La segunda etapa sería otra la historia.

El golazo de Lionel Messi en Nashville SC vs. Inter Miami

Solo pasó un minuto del segundo tiempo para que Jacob Shaffelburg pusiera el 2 a 0 a favor de Nashville SC. El partido lucía cada vez más complicado para Inter Miami, pero quien más sino Messi para anotar un golazo al minuto siete del partido que le puso más emoción al duelo por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024.