Para algunos se trata de uno de los destinados a cambiar de equipo a mediados de año gracias a un rendimiento a la altura de pocos por Francia. En tiempos donde tanto se habla del mercado de fichajes del Barcelona, un ex compañero de Lionel Messi y ya tasado en 50 millones de euros deja en claro que las puertas del Camp Nou siempre estarán abiertas. ¿Llamará Joan Laporta?

La historia de Jean Clair Todibo es una que se ha repetido a lo largo de los últimos tiempos por la ciudad condal. El zaguero francés debutaba en Toulouse como una de las grandes promesas de la Ligue One para después de solo 10 partidos unirse a un Barcelona donde Messi era bandera e ícono. Desde el 2019 al 2020 llegó la oportunidad de debutar bajo la era Ernesto Valverde, pero el overbooking de estrellas y la cruda situación económica llevaron a su venta rumbo a un Niza donde se ha convertido en pilar. Media Premier League le busca para verano.

Incluso podrían dejar dinero en Barcelona por los mecanismos de solidaridad. Medios como The Athletic hablan de ofertas del Manchester United o Chelsea que llegarán por valores cercanos a los 50 millones de euros por Todibo. Este nunca ha dudado del cariño que mantiene por una entidad donde solo los problemas lejos al césped le sacaron. A sus 24 años ya es internacional con Francia y quiere revancha luego de solo 5 partidos oficiales en el Camp Nou: “¿Un regreso a Barcelona? ¿Por qué no?”.

“No me arrepiento, para nada. El Barcelona sigue siendo una experiencia muy grande. Aprendí mucho de Piqué, Umtiti, Lenglet… Descubrí el más alto nivel. No tuve los minutos deseados porque había jugadores muy grandes frente a mí”, palabras del central a Canal + Francia. Todo esto mientras en Inglaterra se desviven por su fichaje. Tiene contrato hasta el 2027 y tras solo 5 partidos en Can Barça no descarta un regreso si es que las cuentas encajan. No es una ecuación sencilla a corto plazo. Ganó la última edición de LaLiga levantada por Messi en Cataluña.

AS confirmaba meses atrás que Barcelona tiene todavía el 20% de sus derechos federativos. Un hito que en caso de ver como el defensor se va de Francia por 50 o 60 millones de euros, haría a los culés recibir hasta 12 ‘kilos’ por un canterano con menos de 400 minutos como blaugrana. Para muchos y si nada se tuerce, dirá presente en la Eurocopa con una selección gala que supone la máxima candidatura al título. Tres años después de su adiós, Jean Clair Todibo puede generar nuevos ingresos en la ciudad condal.

¿Un campeón de Premier en Barcelona?

Ahora mismo Sport pone la mirada en fichajes low cost para un Barcelona 2024/2025 que ya calienta motores. El conjunto culé estudia invertir en un suplente de garantías para cerrar la marcha de Iñaki Peña a modo de cesión o traspaso. Se mira a un David De Gea libre tras dejar Manchester United y que ha descartado de momento unirse a las filas de la Saudí Pro League.

De Zerbi, 15 millones de euros

Es el precio que tendría que pagar Barcelona por el actual DT del Brighton. Hablamos de una cláusula de recisión en su contrato con los Seagulls que veremos en que impide o no un posible desembarco del italiano en el Camp Nou. El casting para reemplazar a Xavi Hernández desde el 1 de julio del 2024 sigue adelante.