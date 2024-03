¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Liverpool se plantearía la salida de Luis Díaz para retener a tres estrellas. Una información que choca con la publicada jornadas atrás y que muestra como la salida de Jürgen Klopp cambiará buena parte del ecosistema creado en Anfield alrededor de los último tres años. Evitar tres salidas de peso por cuestiones contractuales, la otra parte de una noticia que pondría al extremo colombiano en el mercado.

The Sun ya habla de la era post Klopp. Una en la que ya se apunta a fichajes, un nuevo DT y donde hay una clave: evitar la marcha a coste cero de nombres como Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold y Virgil Van Dijk. Todos estos pilares del mejor Liverpool del siglo terminan su vínculo laboral en verano del 2025 y con media Europa pendiente de su futuro. Arabia, las dudas de alguno de estos por seguir sin Jürgen y la economía Red ponen a Luis Díaz como el eslabón débil de la cadena.

Liverpool no es un club estado. Hablamos de una potencia que cuenta con el apoyo del Fenway Sports Group, más no de una entidad con el dinero para invertir de los Manchester City o PSG. Se apuesta por un proyecto sostenible y donde se generen tanto ingresos como resultados deportivos. The Sun afirma que Luis Díaz puede ser el nombre para generar millones que permitan crear tres nuevos contratos para los Salah, Van Dijk y Arnold. El extremo cafetero tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027.

¿Hay riego de fuga? Sí. Arabia Saudita volverá a la carga por Mohamed Salah. Ya ofrecieron más de 220 millones de libras en agosto del 2023 y por Liverpool cuentan con que regresen con grandes ofertas. Lo de Trent Alexander-Arnold para The Sun se resume en un importante aumento de sueldo para asegurar su continuidad. Si hablamos del caso Virgil Van Dijk, su futuro va más allá de lo económico y tiene que ver con como será la era post Klopp. Hay dudas de seguir sin el ‘Normal One’.

“Será el fin de la era Klopp y ya veré si renuevo mi contrato…Tengo mucha curiosidad por saber qué dirección tomará el club, pero cuando se anuncie veremos nuestra situación, no lo puedo decir ahora”, palabras del defensor neerlandés a 15 meses de terminar su vínculo laboral por Anfield. Para The Sun Luis Díaz es la carta ganadora para generar millones que permitan afrontar tres renovaciones vitales por Merseyside.

¿Cuánto cuesta Luis Díaz?

Hablamos de uno de los salarios más bajos del plantel y esto también pesa. Si sumamos una valoración de mercado de hasta 75 millones la cosa se hace más evidente. El medio apunta como el hecho de contar a largo plazo con los Cody Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núñez y los juveniles de las últimas fechas pone al colombiano como la pieza a sacrificar para conseguir todo.

Se acerca el reemplazo de Klopp

Bild afirma por Alemania que el club de Anfield ha pedido oficialmente a Bayer Leverkusen para hablar con Xabi Alonso. Es el primer paso pensando en cerrar el retorno de otro hijo de las grandes noches del Liverpool. El vasco comanda la Bundesliga de manera invicta y tiene también encima los ojos del Bayern Múnich. Es el gran candidato.