Lo que pudo ser, no fue… El partido amistoso en Arabia Saudita que iba a enfrentar a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Inter Miami solo tuvo a uno de ellos jugando 13 minutos y el otro no estuvo disponible por lesión. ¿Punto final a esta histórica rivalidad? Claro que no, porque una leyenda del Real Madrid apareció con una respuesta perfecta.

El primero que manifestó el final de esta rivalidad fue Cristiano cuando el 6 de septiembre de 2023 sostuvo sobre su batalla deportiva con Leo Messi que “aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente”.

Messi no iba a tardar en responderle a Cristiano Ronaldo con la diplomacia y el respeto por delante. “Siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos. Él también quería siempre ganar a todo y en todo (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”, le respondió el jugador argentino sobre CR7 al diario L’Équipe.

Con las dos posturas de los protagonistas sobre la mesa, llegó el momento que una leyenda del Real Madrid con cinco títulos en la Champions League y el mismo número en el Mundial de Clubes respondiera cuál era la diferencia entre Lionel Messi y Cristiano. Tan perfecta fue la respuesta que hasta se animó a decir qué pasaría si ambos jugadores fueran uno solo. ¡Oh, oh!

Dani Carvajal estuvo en el podcast de Daniel Habif y cuando le preguntaron por la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo empezó diciendo que “pondría al mismo nivel a Messi y a Cristiano. No me decantaría por ninguno. Al final los dos son dos bestias absolutas. No podría decantarme ni por uno ni por otro”. Lo mejor estaba por venir de parte del defensor español, quien compartió equipo con CR7 durante cinco temporadas en el Real Madrid.

Dani Carvajal y la respuesta perfecta a por qué Messi no se compara con Cristiano

Daniel Habif le insistió a Dani Carvajal, y a la hora de preguntarle por las diferencias entre uno y otro, apareció la respuesta perfecta a por qué no se pueden comparar: “Son muy diferentes. Messi es un jugador capaz de bajar a recibir y crear la jugada, puede asociarse y generar más fútbol. Y Cristiano es una bestia a nivel de goles, de atacar el área y definir. Juntos… Hubiera sido la bomba”.

Cristiano explotó y le presumió a Messi las derrotas de Inter Miami

Inter Miami no pudo ganar la Copa Riyadh Season 2024 tras perder cuatro a tres y seis a cero contra Al-Hilal SFC y Al-Nassr, respectivamente. Los dos equipos árabes definieron el campeón del torneo y ante los gritos ‘Messi, Messi’, Cristiano Ronaldo explotó durante la derrota 2 a 0 de su equipo y le presumió al jugador argentino las derrotas del equipo norteamericano con un contundente: “Yo estoy aquí, Messi no”.