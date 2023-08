La final de la Champions Árabe entre Al-Nassr y Al-Hilal ha sido un partido épico, y con el protagonista que todos esperaban: Cristiano Ronaldo. El ‘Bicho’ anotó el doblete de su equipo para la victoria, pero también parece haber sufrido también una lesión.

Luego de marcar su segundo tanto en tiempo suplementario para el 2-1 parcial, Cristiano Ronaldo tuvo que dejar el encuentro en el minuto 112 por una lesión en su rodilla izquierda.

El dolor era tal que CR7 se retiró del terreno de juego en carrito y con algunas lágrimas. Además, mostró dificultades para caminar una vez que bajo del mismo y se acercó al banco de suplentes, donde fue atendido.

La lesión de Cristiano Ronaldo

De momento se desconoce la gravedad de la lesión para el futbolista luso de 38 años, que ha ayudado a su equipo a conquistar el primer título desde su llegada a territorio árabe, en enero de este año.

No obstante, una vez que llegó la hora de los festejos, Cristiano Ronaldo volvió a desplazarse por su cuenta y no mostró mayores signos de una lesión de gravedad, por lo que se espera que no sea algo demasiado relevante.