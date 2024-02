Se le ve tan contento y feliz que empezó a tener una faceta que muy pocos conocían. Lionel Messi decidió jugar en Estados Unidos en gran parte para pasar mayor tiempo con la familia y una muestra de eso fue el saludo de cumpleaños que le envió a un amigo de su hijo Thiago. Leo lo llamó como el famoso cantante mexicano Peso Pluma y ya recibió una épica respuesta.

Leo Messi venía de jugar dos años en el París Saint-Germain, y a pesar de ganar dos títulos de la Ligue 1 y registrar 32 goles y 34 asistencias, no era feliz viviendo en Francia. Otra historia vive el jugador argentino en Inter Miami porque hasta se animó a decirle Peso Pluma a un amigo de su hijo mayor. ¿Lionel, eres tú?

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí (París) lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, le confesó Messi el 7 de junio de 2023 a los diarios Sport y Mundo Deportivo sobre el por qué decidió firmar con Inter Miami.

Lionel Messi empezó a mostrar un poco más de su vida familiar en la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), de Apple TV, y una de las facetas más llamativas fue ver lo tranquilo que caminaba por las instalaciones de Inter Miami para acompañar a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, a las prácticas en la academia del equipo norteamericano. Hasta le dio un regaño a modo de lección a Mateo. Quizás ahí fue donde conoció al famoso Peso Pluma miniatura.

Uno de los videos más virales de Leo Messi desde que llegó a Miami se dio cuando decidió ir junto a Antonela Roccuzzo al cumpleaños de un amigo de su hijo Thiago. Entró como si nada, se tomó fotos con los niños y seguramente se sentó y comió pastel. Ahora, el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina redobló la apuesta y decidió grabar un video que generó miles y miles de reproducciones en X.

El video de Leo Messi llamando Peso Pluma a un amigo de sus hijos

“Hola, Roger, feliz cumple. Bueno, espero que lo pases lindo, que disfrutes mucho tu día. Te deseo lo mejor y nos vemos pronto. Abrazo, Peso Pluma”, dijo Messi en el video que iba a dar pie para que el amigo de Thiago le respondiera por Instagram de una manera más que épica. Roger Jr. ahora no solo tiene una camiseta de la Selección Argentina firmada por Leo, también se dio el lujo de presumir que le respondió el saludo a uno de los mejores jugadores de la historia.

Lo llamó Peso Pluma: La épica respuesta que Messi recibió del amigo de Thiago

El corte de pelo del amigo de Thiago es tan parecido al del famoso cantante de la canción ‘Ella Baila Sola’ que hasta el mismo Lionel Messi no pudo contener la risa. ¿Cómo reaccionó Roger Jr.? Con una épica respuesta en Instagram que terminó con un emoji de una cara riéndose: “¡¡¡Gracias Leo Messi por los deseos de cumpleaños!!! Me quedé en shock cuando vi el video, fue una sorpresa inesperada. Eres un gran modelo a seguir y espero seguir tus pasos y hacerte sentir orgulloso. ¡¡¡Gracias de nuevo Leo!!! Nos vemos pronto… Peso Pluma”.