Esto ya empieza a preocupar. Inter Miami volvió a perder en la pretemporada 2024, ya suma 12 partidos desde el 2023 en los que no conoce la victoria y se arriesgaron a que Lionel Messi jugara tras sentir una molestia que lo llevó a iniciar como suplente en la dura derrota contra el Al-Nassr. ¿Por eso reaccionó así Gerardo Martino?

Mmm… ‘El Tata’ Martino asumió como entrenador de Inter Miami desde el 28 de junio de 2023 y en el horizonte tenía la posibilidad de ganar tres torneo. Leo Messi y compañía solo ganaron la Leagues Cup, perdieron la final de la US Open Cup y no clasificaron a los Playoffs de la MLS. Claro está, cuando el entrenador argentino empezó a dirigir al equipo estaba en la última posición de la Conferencia Este.

Llegó la hora de darle vuelta a la página y reforzar al equipo de cara a la temporada 2024. A la llegada de Luis Suárez se sumó el volante Julian Gressel y el defensor central Nicolás Freire. ¿Suficiente para pelear los cuatro torneos que disputarán (MLS, Leagues Cup, US Open Cup y Copa de Campeones Concacaf)? La pretemporada esta dictando una dura sentencia al respecto.

Gerardo Martino hizo pública su molestia por el viaje de dos horas a El Salvador tras el empate 0 a 0. Luego llegó la primera derrota de la pretemporada 2024 al caer 1 a 0 contra FC Dallas y después viajaron más de 12.550 kilómetros para disputar la Copa Riyadh Season. Messi y compañía siguen sin encontrar la victoria y ‘El Tata’ estaba a punto de estallar.

Inter Miami venía de perder 4 a 3 contra el Al-Hilal, y a pesar de dejar buenas sensaciones porque estuvieron cerca de remontar el partido, lo mal que funciona el sistema defensivo volvió a quedar en evidencia. En el partido contra Al-Nassr no solo recibieron tres goles en 12 minutos, Lionel Messi y compañía perdieron por goleada 6 a 0 y ‘El Tata’ Martino sigue sin encontrar un buen funcionamiento.

Lo primero que hizo Martino tras la dura derrota de Inter Miami vs. Al-Nassr

La árbitra Esther Staubl decretó el final del partido entre Al-Nassr e Inter Miami, del primero de febrero de 2024, y tras la dura derrota 6 a 0 que sufrieron Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, lo primero que hizo Gerardo Martino fue ir a reclamarle de manera airada a la jueza Staubl. ¿El motivo? En la transmisión oficial de Apple TV en inglés intuyeron que fue por los seis minutos de adición que dio la árbitra y terminaron con un palito para el DT argentino: “Más bien debería preocuparse por los 6 goles que recibieron”.

El próximo partido de Inter Miami y Lionel Messi

La gira de partidos amistosos que tendrá a Inter Miami recorriendo más de 37.250 kilómetros en 28 días llega a Asía para disputar dos partidos. El primero será contra el equipo de estrellas de Hong Kong el domingo 4 de febrero a las 3:00 A.M. del Este. (5:00 A.M. de Argentina) y la segunda contienda es frente al Vissel Kobe el miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. del Este. (7:00 A.M. de ARG). ¿Jugará Leo Messi? Gaston Edul, del canal Tyc Sports, sostuvo que Lionel fue suplente e ingresó a los 38 minutos en la derrota contra Al-Nassr por prevención, ya que sintió una molestia muscular.