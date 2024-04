No era un partido más, eso estaba más que claro porque Inter Miami se enfrentaba a uno de los mejores equipos de la Concacaf como lo es Rayados de Monterrey. Así que el entrenador Fernando Ortiz decidió ponerle una alta dosis de picante al partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 con unas declaraciones de lo que puede llegar a causar el efecto de Lionel Messi. ¡Oh, oh!

“Espero que los chicos entiendan que es un rival más, un jugador más, porque después viene todo lo otro. El árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos“, le dijo el DT de Rayados al periodista Santiago Fourcade antes del partido Inter Miami vs. Rayados del 3 de abril y todo, absolutamente todo se calentó.

Messi no pudo estar en la derrota de Inter Miami por un gol a dos porque, como Gerardo Martino lo confirmó, el equipo de David Beckham y los hermanos Mas considero que corrían un riesgo demasiado grande porque el jugador argentino no estaba recuperado de la lesión en el músculo isquiotibial de la pierna derecha. Sin embargo, Leo daría de qué hablar.

Según el medio Multimedios Deportes, de México, Martino, Luis Suárez y Lionel Messi, habrían ido después del partido a reclamarle al árbitro Walter López por las decisiones tomadas en la derrota de Inter Miami. ¡Y ahí no paró todo! Fernando Ortiz también habría llegado al vestuario de los árbitros para calmar la situación, pero terminó siendo supuestamente el protagonista de un cruce de palabras con el ’10’ argentino.

José Armando, periodista de Claro Sports (Deportes), que cubre a Inter Miami publicó en X que “está confirmada la discusión entre Lionel Messi y otros miembros de Inter Miami con el cuerpo técnico de Rayados. Todo fue verbal. El problema fueron las declaraciones de Ortiz sobre el favoritismo con Inter Miami y el arbitraje de hoy”. Por esta decisión, Monterrey habría tomado una decisión radical.

Lo que pide Rayados para Messi por el enfrentamiento con el DT de Monterrey

De acuerdo al periodista Fernando Esquivel, especialista en el mercado de fichajes en México, por el enfrentamiento verbal entre Leo Messi y el entrenador Fernando Ortiz, el “Club de Futbol Monterrey presentó una queja formal ante Concacaf en espera de una sanción hacia Inter Miami y los involucrados. Se espera una resolución antes de la vuelta, que está por jugarse el próximo miércoles 10 de abril”.