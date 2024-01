Ni el más ferviente opositor de la Selección Argentina se hubiera imaginado que iban a empezar con una derrota contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Aquella caída del 22 de noviembre tuvo en el número ’10’ rival la peor pesadilla para Lionel Messi y compañía. Por fortuna, no tendrá que enfrentarlo con Inter Miami. ¡Uf, qué alivio!

Argentina empezó la Copa del Mundo 2022 con un gol de penalti ejecutado por Leo Messi al minuto 10. De ahí en más, la defensa de Arabia Saudita empezó a ser tendencia adelantándose una y otra vez para dejar a los jugadores argentinos en fuera de lugar. Luego, llegó el sorpresivo empate con un gol de Saleh Al-Sheri y lo peor estaba por venir.

En tan solo cinco minutos, el mundo del fútbol se iba a paralizar porque el protagonista de esta historia anotó un golazo para el 2 a 1 a favor de Arabia Saudita que resultaría imposible de remontar para Messi y la Selección Argentina. Aquella derrota en el Mundial de Qatar 2022 movió fibras impensadas en la Albiceleste y el mismo ’10’ argentino lo confesó.

“No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera. Por algo pasan las cosas”, dijo Lionel Messi luego de la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

No alcanzó a pasar un año desde aquella caída en Qatar 2022 y el recuerdo seguía intacto para Leo Messi. “Creo que el primer partido, empezarlo de esa manera, fue una de las claves, más allá de que fue un golpe durísimo para nosotros. Creo que a partir de ahí empezamos a pensar y a jugar de otra manera, porque sabíamos que no podíamos tener más errores y que cualquier error nos podía dejar fuera de la competición”, le contó el ’10’ argentino al medio Bein Sports en junio de 2023. Mejor no volver a vivir una situación así… ¿Cierto?

Messi se salvó de volver a enfrentar a la peor pesadilla de Argentina en Qatar

Inter Miami participará en la Copa Riyadh Season y el primer partido que jugará es contra el Al-Hilal el lunes 29 de enero a las 13:00 ET (15:00 ARG). Como Arabia Saudita está jugando la Copa de Asia, jugará contra Corea del Sur el martes 30 de enero, Salem Al-Dawsari no está disponible para el Al-Hilal y, por ende, en esta ocasión no podrá volver a enfrentar a Messi luego de ser al autor del segundo gol de aquella derrota de la Selección Argentina en el debut de la Copa del Mundo Qatar 2022. Leo evitó revivir esa pesadilla… ¡Uf!

Hay altas probabilidades que Messi no se enfrente a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El segundo partido de Inter Miami en la Copa Riyadh Season será contra Al-Nassr el jueves primero de febrero a las 13:00 ET (15:00 ARG). Este encuentro había sido promocionado como la última vez que Lionel Messi jugaría contra Cristiano Ronaldo, pero el delantero portugués confirmó la lesión que tiene en uno de sus gemelos y que lo hizo aplazar dos partidos amistosos en China. Todo apunta a que CR7 no se recuperaría para enfrentar a Leo y compañía.