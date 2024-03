“Alarmas…Coqueteo…Abre la puerta…Se piensa su futuro”, así abre la prensa inglesa su análisis de una rueda de prensa que no fue una más en Manchester City. Terremoto en Inglaterra por las palabras de Erling Haaland y su respuesta ante un potencial interés formal del Real Madrid. Pep Guardiola, la fórmula Raiola y el contrato del catalán, claves a unir antes de saber si el 1 de julio el delantero tiene o no una cláusula de recisión en su contrato.

Todo ocurrió en la previa de ese Manchester City vs. Copenhague donde el vigente campeón de Europa buscará seguir adelante con su defensa del título. Se llega después de vencer por 1-3 en Dinamarca y de igualmente salir como triunfadores del derbi ante United. Todo esto quedó en segundo plano cuando se le preguntó a Erling Haaland por el potencial interés en un futuro de gigantes como Barcelona o Real Madrid. La prensa toma nota y amanece con todas las alarmas puestas.

“Aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva. Es un buen grupo de gente y estoy muy contento. Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro, pero estoy feliz. Me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar”, sus palabras ante la pregunta de la fecha. Se le consultó textualmente al noruego sobre el interés del Real Madrid y todos los rumores que le unen al Bernabéu. Hasta aquí todo parece normal, pero se desató un terremoto gracias a dichas palabras.

Mirror, Telegraph, The Sun, Daily Express y hasta The Athletic. Todos amanecen con portadas dedicadas al goleador de Guardiola y bajo un mismo lema: no cerró las puertas al Real Madrid. Es el gran tema de conversación ahora mismo por un Reino Unido donde sigue sin esclarecerse si Erling tiene o no una cláusula para dejar la Premier League en verano por montos entre los 100 y 200 millones de euros. La factoría Raiola, con Rafaela Pimienta al frente, jamás ha ido de la mano con que sus activos permanezcan en el mismo club por un largo tiempo. Es lo ‘peor’ para el negocio de los agentes y esto por supuesto alerta por el Reino Unido.

A todo esto hay que sumarle un ítem más. Haaland ya tiene ofertas de renovación en Manchester y de momento nadie afirma que estas hayan sido aceptadas. Pep Guardiola termina ahora mismo su etapa en el 2025 y Erling hasta 2027. Se especula por medios como The Athletic que la continuidad o no del Androide se encuentra amarrada a lo que decida hacer el catalán por dichas fechas. A este contexto previo a la rueda de prensa se le suman unas declaraciones que dan todo menos calma en el Etihad. A favor de los rumores, el punta jamás ha pasado más de dos años en el mismo equipo.

Su entorno habla de libertad

“Le voy a responder en general. Yo he hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera ‘quiero irme’ y que no pudiera hacerlo”, palabras de Rafaela Pimienta en AS meses atrás. Es un aviso y política de la empresa de representación fundada por Raiola. Ya sea por medio de pactos o cláusulas, cada jugador es dueño de su destino. En el caso hipotético de ir al Real Madrid, que nadie piense que no ocurrirá lo mismo.

