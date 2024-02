El mundo del fútbol se perdió la que quizás sea la última posibilidad de ver jugar a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, pero eso no impidió que el jugador portugués encendiera la polémica con una contundente reacción cuando le gritaron por el ’10’ argentino. De inmediato, se presumió cómo reaccionó Leo cuando le pasó la misma situación.

¡A los hechos! Al-Nassr y Al-Hilal SFC definieron al campeón de la Copa Riyadh Season 2024 luego de ganarle seis a cero y cuatro a tres a Inter Miami, respectivamente. Cristiano iba a presumir que él, a diferencia de Leo Messi, sí estaba en el partido que definía el título. ¡Duro mensaje contra el jugador argentino!

En Arabia Saudita se volvió una constante que en cada partido que disputa Cristiano Ronaldo los aficionados empiezan a gritar: “¡Messi, Messi!”. El jugador del Al-Nassr suele reaccionar, pero fue tal la contundencia con la que respondió en la derrota 2 a 0 contra Al-Hilal que los aficionados del jugador argentino le contestaron con el recuerdo perfecto.

Cristiano ya venía poniéndole una alta dosis de picante a la rivalidad con Lionel Messi desde el 17 de julio de 2023 cuando respondió que no iría a jugar a Estados Unidos como el ’10’ argentino porque “la liga saudita es mejor que la MLS. Ahora todos los jugadores vienen aquí (Arabia Saudita)”. Luego, iba llegar el video viral con el mensaje contra todo Inter Miami.

El grito “Messi, Messi” empezó a bajar por las tribunas del estadio Kingdom Arena y si los casi 26.000 aficionados no lo gritaban a todo pulmón pega en el palo. Cristiano Ronaldo estaba más emotivo de lo habitual y con la impotencia de ir perdiendo el título de la Copa Riyadh Season no solo pateó un balón a las tribunas, también les respondió a los fanáticos diciendo: “Yo estoy aquí, no Messi”. ¿Algo por decir desde el mundo del jugador argentino? ¡Claro que sí!

Así reaccionó Messi cuando le gritaban por Cristiano

Luego de la reacción viral de Cristiano Ronaldo en contra el jugador argentino y todo Inter Miami, Messi World (Mundo), una cuenta de X que sigue la acción de Leo con más de 182.000 seguidores, presumió aquel partido entre FC Barcelona y Sporting Lisboa en el que a Lionel le gritaron “Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo” y su reacción fue no responder nada. ¡Al contrario! En ese momento ingresó un hincha, el jugador argentino lo abrazó y lo recibió tan bien que el aficionado terminó besando uno de sus botines (guayos). ¡Video!

La firme opinión de Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro tras la victoria de Messi

Después de reaccionar a una fuerte crítica de Tomás Roncero, periodista español del programa El Chiringuito, al octavo Balón de Oro de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo habló sobre la victoria de Leo en los premios individuales más importantes del 2023: “El Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. No es porque haya ganado el Globe Soccer. Pero son hechos, números y los números no engañan: no me pueden quitar este trofeo porque es realidad“.