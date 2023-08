Roberto Mancini, inesperadamente, esta semana comunicó su interrupción de su labor como entrenador de la Selección de Italia mayor (asumió en el año 2017, período en el que ganó la Eurocopa 2021, pero no logró clasificar ni al Mundial de Rusia 2018 ni al de Qatar 2022, además de caer en la Finalissima con la Selección Argentina).

En un primer momento se desconocía la causa de su renuncia porque, hasta entonces, estaba todo dado para que encabezara el ciclo que tenía como objetivo principal romper con la doble ausencia de la Azzurra en el certamen global organizado por la FIFA con la clasificación al certamen que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Al respecto de su huida de la Selección de Italia y su relación con la FIGC (Federación Italiana de Fútbol), Roberto Mancini, en una conversación con varios medios italianos, expresó: “Llevaba meses pensando en esto. Ya era hora de irse porque cuando ciertas cosas o ciertas situaciones cambian internamente, eso quiere decir que te acercas al final”.

Asimismo, Mancini amplió: “En mi opinión, ya no estábamos en la misma sintonía (sobre la gestión de la FIGC). Por eso, siempre es mejor anticiparse antes de que pase algo más grave. Es una decisión que tomé con mucha tristeza, porque me importaba mucho la Nazionale”.

Para cerrar, remarcó su cariño con el combinado del país europeo: “Para mí, Italia siempre ha sido mi prioridad. Después de tantos años en este cargo, recibo varias propuestas que estudiaré en las próximas semanas, pero de momento no hay nada concreto. Algo pasará cuando me interese, pero Arabia Saudita no tiene nada que ver con eso”.