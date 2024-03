Cristiano Ronaldo cumplió 39 años el pasado 5 de febrero, por lo que su retiro, por cuestiones naturales, se siente cerca. Y quien agregó dramatismo a esta cuestión que mantiene en vilo a los fieles del portugués, fue Ole Gunnar Solskjaer, quien reveló una situación vivida cuando era entrenador del Manchester United.

”Cristiano, cuando lo conoces y hablas con él, quería jugar tres de cuatro partidos, se dio cuenta de que también está envejeciendo”, contó el noruego, quien era el estratega del elenco de Old Trafford cuando el Bicho decidió dejar la Juventus para dar inicio a su segunda etapa en la Premier League, la cual no terminó para nada bien.

En ese mismo sentido, Ole Gunnar Solskjaer, admitió, en la charla con The Overlap, que tuvo un preacuerdo con Cristiano Ronaldo para la gestión de las participaciones, pero que no resultó como pretendía: ‘‘Cuando llegó al club, me dijo que lo hiciera titular durante tres partidos seguidos y que luego lo pusiera en el banquillo. Pero es tan apasionado que cuando lo hice no le gustó. Cuando lo dejas fuera una vez, no está contento”.

Del mismo modo, respecto a lo que fue la conflictiva vuelta de CR7 al Manchester United (terminó enfrentado con parte de la dirigencia, algunos de sus compañeros y con su último entrenador que fue Erik ten Hag), agregó: “Para mí, no funcionó. Para Cristiano, tampoco, pero fue la decisión correcta en ese momento”.

Georgina Rodríguez también habría hecho referencia al retiro de Cristiano Ronaldo

La modelo e influencer argentina Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, fue captada en un desfile diciendo: ”Un año más, máximo dos”. Tal frase, que se desconoce a qué estaba siendo atribuido, fue enlazado en redes sociales a la duración de la carrera profesional del futbolista portugués, quien ya está camino a los 40 años.

Cristiano Ronaldo dijo que, por el momento, se siente bien físicamente

Cristiano Ronaldo, en la ceremonia de los premios Globe Soccer Awards, habló sobre su retiro, al cual, según él, todavía lo ve lejos. “Cuando sienta que he terminado, me jubilaré. Quizá en 10 años”, soltó con una mueca, el futbolista que se resiste a abandonar la posibilidad de disputar una nueva Copa del Mundo a disputarse en 2026.

Por lo pronto, su contrato con el Al Nassr de la Liga Pro Saudí culmina a mediados del 2025. Para dicho momento, en Arabia Saudí trascendió que el club pretende extenderle el vínculo, por lo menos, una temporada más y que, en su defecto, le ofrecerán comprar acciones para que quede relacionado al fútbol de Medio Oriente desde el costado dirigencial.