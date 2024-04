Era uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, pero el actor principal no puedo entrar en escena. Inter Miami perdió contra Rayados de Monterrey en el partido de ida y el DT argentino rival no dudó en enviarle un mensaje a Lionel Messi tras poner en duda el arbitraje para este encuentro.

Todo apuntaba a que Messi iba a decir presente en el partido del tres de abril porque entrenó a la par de sus compañeros el día previo al duelo contra Rayados. Además, tenía una motivacional extra al mejor estilo de Louis van Gaal en el Mundial de Qatar 2022, porque el entrenador Fernando Ortiz calentó la previa de la contienda.

¡A los antecedentes! Ortiz le concedió una entrevista al periodista Santiago Fourcade antes del partido Inter Miami vs. Rayados y sus palabras fueron contundentes: “Espero que los chicos entiendan que es un rival más, un jugador más, porque después viene todo lo otro. El árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos“.

¡Boom! Estalló esta bomba mediática y se esperaba que Lionel Messi respondiera en la cancha del estadio Chase, pero sigue sin estar a plenitud de condiciones físicas. “Va a partido a partido. Entendimos que este no era el partido para que él esté. No estaba listo y así pasara (en el partido) con Colorado y con la vuelta en Monterrey, pero cada día se siente mejor. Solo que hoy (3 de abril) corríamos un riesgo demasiado grande“, dijo Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami, sobre la ausencia del jugador argentino.

Sin tener la posibilidad de estar en cancha, a Leo Messi le tocó subirse en una montaña rusa de emociones. Primero le sacaron una sonrisa sus compañeros tras el gol de Tomás Avilés, pero después llegó la duda con algo de frustración al ver los goles de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez en la victoria de Rayados contra Inter Miami por uno a dos.

El mensaje del DT argentino de Rayados para Messi tras la derrota de Inter Miami

En un tono menos picante y con más intenciones de reconciliación, el mensaje del DT argentino de Rayados para Messi tras la derrota de Inter Miami, en la que había puesto en duda el arbitraje, empezó diciendo que “esperábamos que pudiera jugar hoy (3 de abril), lamentablemente no lo hizo. Considero que es el mejor de todas las épocas y ojalá Messi pueda estar en la vuelta. La serie todavía está muy abierta”. Luego, Fernando Ortiz agregó que “admiro a Leo, lo he dicho. Me gustaría enfrentarlo para verlo, pero sobre todo me interesa que mi equipo gane“.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Inter Miami y Rayados de Monterrey?

Con la ilusión y esperanza de que Lionel Messi pueda jugar, Inter Miami viajará a México con una desventaja de ir perdiendo uno a dos en el marcador global contra Rayados de Monterrey. El partido de vuelta por una de las llaves de los cuartos de final de la Concachampions se jugará el miércoles 10 de abril a las 22:30 ET (23:30 ARG).

