¡Tenía el arco libre! El gol errado de Cristiano Ronaldo en Al Hazem vs. Al Nassr

Cristiano Ronaldo tuvo una chance inmejorable para convertir otro gol con la camiseta de Al Nassr. Ante Al Hazem, ya había dado una buena asistencia para el tanto de Abdulrahman Ghareeb. Sin embargo, cuando tuvo su primera gran oportunidad de gol y con el arco vacío, la falló.

Parece increíble, pero CR7 erró uno de esos goles que no suele fallar. Luego de un remate de Sadio Mané, que dio en el palo, le quedó el rebote con el arco libre, luego de que el arquero Aymen Dahmen quedó en el suelo.

Así fue el gol que falló Cristiano Ronaldo

Cuando tuvo el balón, Cristiano Ronaldo quiso patear rápido, aprovechando que tenía el arco a disposición. No tuvo buen ángulo, pero eso no debió ser excusa para no convertir. Tiró el balón afuera, pegando a un costado de la red. Increíble, pero real.

De todas maneras, el Bicho cumplió con una gran actuación en este encuentro. Luego de errar este gol, dio una asistencia más para el tanto de Otávio y un buen gol tras pase de Ghareeb. Al Nassr goleó con suma contundencia a Al Hazem por 5-1.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

De acuerdo a los datos del portal Transfermarkt, en 24 partidos jugados con Al Nassr desde su llegada en enero, el portugués lleva un total de 20 goles marcados (no cuentan los partidos jugados por la Copa de Campeones Árabe).

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo el próximo partido de Al Nassr?

Tras esta gran goleada ante Al Hazem, Al Nassr volverá a jugar recién el sábado 16 de septiembre debido a la fecha FIFA. Visitará a Al Raed por la sexta jornada de la Liga Profesional Saudí.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Al Nassr durante este mercado?

Al Nassr concretó varios fichajes de renombre. En primer lugar, llegó como entrenador Luís Castro (Botafogo). Al nuevo DT, se le sumaron importantes nombres de Europa como Sadio Mané (Bayern Múnich), Otávio (Porto), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Seko Fofana (Lens) y Alex Telles (Manchester United). En tanto, retornaron de sus préstamos, Khalid Al Ghannam (Al Fateh), Mukhtar Ali (Al Tai), Abdulfattah Adam (Abha), Mansour Al-Shammari (Al Tai) y Raed Ozaybi (Al Faisaly).

¿Cuáles son los fichajes más importantes de la liga saudí esta temporada?

A los fichajes de Al Nassr, hay que sumarle la gran cantidad de figuras que llegaron a la Liga Profesional Saudí. A su clásico rival, Al Hilal, llegaron Neymar (PSG), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Rúben Neves (Wolverhampton), Kalidou Koulibaly (Chelsea) y Malcom (Zenit).

En tanto, Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí, contrató a Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Liverpool) y Jota (Celtic). Mientras que Al Ahli, recién ascendido a Primera División, fichó a Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool FC), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelona), Roger Ibáñez (AS Roma) y Allan Saint-Maximin (Newcastle). Por último, se destacan otras contrataciones aisladas de otros equipos como Jordan Henderson (Liverpool FC) y Moussa Dembélé (Lyon) a Al Ettifaq y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) a Al Fateh, entre otros.