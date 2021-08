Microsoft continúa llevando adelante su agresiva estrategia para lograr que todo el mundo esté suscripto a Xbox Game Pass, su servicio de membresía con un amplio catálogo de juegos. Esta vez, anunciaron los nuevos videojuegos que podremos disfrutar a lo largo de agosto.

También lee:

• Juegos de agosto 2021: los lanzamientos más destacados para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

Algunos de estos serán para la versión de Xbox One y Xbox Series X|S, mientras que otros también estarán disponibles en PC y en cloud gaming, aunque este último todavía no ha llegado a latinoamérica. A continuación te contamos todos los juegos que se agregan al servicio en los próximos días.

Todos los juegos nuevos de Xbox Game Pass para agosto de 2021

• Curse of the Dead Gods - 5 de agosto

• Dodgeball Academia - 5 de agosto

• Katamari Damacy Reroll - 5 de agosto

• Lumines Remastered - 5 de agosto

• Skate - 5 de agosto

• Skate 3 - 5 de agosto

• Starmancer - 5 de agosto

• Art of Rally - 5 de agosto

• Hades - 13 de agosto

• Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition - 17 de agosto

En la imagen de abajo puedes fijarte en qué plataforma se podrá jugar cada uno.

En adición a esto, EA y Codemasters traerán varios juegos de carreras a EA Play, los cuales también estarán disponibles en Xbox Game Pass por la colaboración entre ambas empresas. Estos son: Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020, y Grid. Saldrán el 10 de agosto.