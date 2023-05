Desde que lanzó su versión 1.0, Honkai: Star Rail la está rompiendo con los jugadores de PC y celulares. Era sabido que el nuevo RPG estilo gacha de los creadores de Genshin Impact tendría éxito, pero incluso para HoYoverse, es una sorpresa que le esté yendo tan bien en todo sentido.

Por supuesto que existen aquellos jugadores que no pueden o no quieren disfrutarlo en las plataformas actuales, y por suerte la desarrolladora confirmó que tendrá versión para PS4 y PS5. Lo que no se había confirmado es cuándo saldría, pero ahora una filtración dio una pista al respecto.

¿Cuándo sale Honkai: Star Rail en PS4 y PS5?

Según twitteó el insider Kovak, citando información de Not Teikoku, Honkai: Star Rail llegará a PS4 y PS5 con la versión 1.1. Todavía no tiene una fecha de lanzamiento concreta, pero teniendo en cuenta el calendario y la duración de cada actualización, debería ser a principios de junio.

El juego llegaría con progresión cruzada, es decir que podrías mantener tu progreso en tu cuenta a través de todas las plataformas. Recordamos que se trata solo de una filtración y aún queda por esperar la confirmación oficial, pero todo apunta a que se daría dentro de alrededor de un mes.