Orense vs Macará HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Sudamericana?

Este jueves 5 de marzo de 2026 se enfrentan en un partido histórico a nivel internacional, Orense contra Macará. También se define el segundo equipo ecuatoriano que jugaría Copa Sudamericana en este 2026, tras la clasificación de Deportivo Cuenca ante Libertad.

¿Qué canal pasa el partido de Copa Sudamericana entre Orense y Macará?

El partido entre Orense y Macará se podrá ver en Ecuador por ESPN 2 y también por el plan Premium de Disney+. El encuentro también comenzará desde las 21H00 (EC) en el último turno de la jornada.

Orense aparece como el gran favorito en esta llave por ser local, sin embargo, Macará acabó la LigaPro 2025 con mejores sensaciones y en este 2026 empezó mucho mejor que el equipo de Machala y viene de vencer a Liga de Quito en la jornada 2.

Esta Copa Sudamericana 2026, de momento, tendrá 2 equipos ecuatorianos, Deportivo Cuenca (ya clasificado) y el ganador de Macará/Orense. Por otro lado, también está la posible caída de Barcelona SC en Copa Libertadores; y lo que pase con IDV y Liga de Quito.

¿Cuántos miles se lleva el ganador de Orense vs Macará?

El equipo que logre clasificar entre Orense y Macará se llevará un premio económico de 900 mil dólares. Además, se asegura un semestre de competencia internacional y la posibilidad de sumar más dinero por taquilla. Es un gran premio económico para equipos con las economías de Orense y Macará.

