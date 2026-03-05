Arbeloa usó de ejemplo Vinicius para defender a Mastantuono

Franco Mastantuono vive su momento más bajo en este Real Madrid que se juega mañana media Liga contra Celta de Vigo. Nuestra el argentino después de una infantil expulsión frente a Getafe el pasado fin de semana. En plena época de críticas contra la figura del ex River Plate, su entrenador Álvaro Arbeloa le defiende por todo lo alto en rueda de prensa. Usó a Vinicius de ejemplo para dejar en claro que la confianza en el zurdo se mantiene intacto.

“Con Huijsen o Mastantuono soy muy claro. El Juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Mastantuono y Huijsen podría estar jugando en el Castilla, por edad. Recuerdo lo que se dijo de Vinicius cuando llegó y mira ahora. Debemos tener mucha paciencia. Jugar en el Real Madrid es jugar en el club más exigente del mundo, no es igual a cualquiera”, reflexiones de Álvaro Arbeloa esta mañana por la ciudad deportiva de Valdebebas. Pidió calma a la hora de valorar el rendimiento de 2 de los cuatro fichajes de la presente campaña.

Lo que empezó siendo el sueño para ganarse la titularidad se ha convertido en semanas de terror para Mastantuono. De los últimos 10 partidos de Real Madrid no supera el 33% de los minutos. En el inicio de la era Xabi Alonso tuvo acción en 8 de los primeros 9 partidos. Su falta de puntería de cara al gol y el momento colectivo de un equipo que roza dos temporadas sin títulos por supuesto no ayudan en la ecuación.

Arbeloa le entiende como un fichaje a largo plazo. Mastantuono es cuidado por el entrenador de Real Madrid en épocas de críticas alrededor de su figura. Entiende que solamente está recorriendo el ciclo natural de quien con 18 años tiene la responsabilidad de ponerse la camiseta blanca encima: “Tienen toda mi confianza, muchísimas capacidades. Me encantaría que los aficionados entendieran lo que es cada jugador. Cuidarles, animarles y exigirles, sobre todo, trabajo. Y esfuerzo. Animarles a que se equivoquen, porque lo van a hacer; el fútbol es un deporte de errores. Nos esperan grandes noches con ellos”.

Mastantuono recibió dos fechas de sanción por su roja ante Getafe: GETTY

Recordemos que el argentino recibió dos fechas de suspensión por su expulsión ante Getafe. Todo ello gracias a menospreciar al árbitro tal y como recogió el acta. No jugará ante Celta de Vigo mañana ni tampoco el próximo fin de semana frente al Elche en el Bernabéu. Sí podrá estar disponible para la eliminatoria frente a Manchester City y por encima de todo para el derbi de la capital española de finales de mes contra Atlético de Madrid en el Bernabéu. Hablamos de una serie de partidos que en los próximos 10 días definirán en buena parte que ocurre con Real Madrid hasta finales de campaña.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Franco Mastantuono recibió dos fechas de suspensión tras su expulsión frente al Getafe.

recibió de suspensión tras su expulsión frente al Getafe. El mediocampista argentino se perderá los partidos del Real Madrid ante Celta y Elche .

ante . El futbolista de 18 años ha disputado menos del 33% de los minutos recientemente.

ver también Si abandona Real Madrid, la IA recomienda estos 5 clubes a Franco Mastantuono