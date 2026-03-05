¿Corre riesgo la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Una lesión en el tendón de la corva tiene en vilo a Al-Nassr, Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal. A sus 41 años el máximo goleador en la historia de este deporte sufre una dolencia que tendría ya fechas claras pensando en el parón que tendrá que realizar. A solo unos meses de la llegada de su última participación en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, muchos temen que corra riesgo su convocatoria con la Selecao. Colombia, entre otros, atenta.

Por Arabia Saudita no se han esclarecido de gran manera los tiempos que tendrá que parar Cristiano Ronaldo. Estamos a solamente unas semanas de la llegada de la última Fecha FIFA de cara al mundial. Han tenido que salir voces como Fabrizio Romano a dar un parte médico más específico sobre una dolencia en el tendón de la corva que para cualquier futbolista supone un riesgo a mediano como largo plazo. No podemos olvidarnos que estamos hablando de un deportista de 41 años al que cada párate le quitará tiempo de juego y confianza.

“Cristiano Ronaldo podría estar fuera hasta cuatro semanas por una lesión muscular. Pronto se le realizarán más pruebas, ya que Cristiano está trabajando con el claro objetivo de volver lo antes posible tras sus problemas en los isquiotibiales. Se espera que se pierda los dos próximos partidos, ya que su recuperación podría llevar un máximo de dos o cuatro semanas, lo que también determinará su presencia con Portugal este mes”, comentaba el periodista italiano por medio de sus redes sociales. Afirmó que es la información oficial que sale desde Arabia Saudita.

Los primeros riesgos pasan por los amistosos contra México el 28 de marzo en el Estadio Azteca y frente a USA el 31 de marzo. Será la última gran convocatoria de Roberto Martínez como entrenador de Portugal antes de la llegada del torneo. También de una ventana donde toda la organización del certamen pretendía contar con la presencia de Cristiano Ronaldo de cara a calentar motores para el certamen. No hay que olvidar toda la promoción que se ha hecho alrededor de su figura e incluso lo que ha supuesto que CR7 participe. Incluso el mismísimo Donald Trump ha tenido que reaccionar a lo que se entiende como uno de los mayores motores de dinero que tendrá el torneo dentro de algunos meses.

Quedan menos de 100 días para el Mundial. Si nada se tuerce Cristiano Ronaldo solo tendrá que parar cuatro semanas. Por Arabia Saudita se entiende que su presencia en los amistosos ante México y Estados Unidos solamente puede suponer un riesgo. No nos olvidemos que el campeonato de Oriente Medio tiene todavía un total de 10 jornadas por delante. En caso de que se cumplan los tiempos alrededor de su lesión, el ex Real Madrid o Manchester United volvería al ruedo únicamente con 8 semanas del campeonato por disputarse.

El conflicto bélico, otro problema para Cristiano Ronaldo

La Confederación Asiática suspendía a lo largo de las últimas horas los compromisos de la Champions League Two. Hablamos del segundo torneo de clubes a nivel internacional más importante de la región y que no podrá disputarse hasta nuevo aviso de manera natural por todos los conflictos que ocurren en dicha zona del mundo. No se descarta que pueda suspenderse toda actividad deportiva durante varios meses. Esto, también pensando en que el Comandante llegase con el mayor ritmo de juego posible, no es un problema de índole menor.

Y es que no olvidemos que ya campeonatos como Qatar han suspendido su Liga sin marcar fechas de retorno. En Arabia Saudita se han sufrido diferentes ataques a manos de las Fuerzas Armadas del régimen iraní. El presente y futuro a corto plazo de Cristiano Ronaldo de cara a su última participación en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA es todo un enigma.

El parte médico oficial de Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra el Al-Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”. Son las únicas palabras que ha entregado su club alrededor del estado de forma de su estrella. La prioridad pasa por garantizar la seguridad de todos los miembros de la entidad gracias a lo comentado en líneas atrás.

Además de todo lo que puede suponer lastrar su preparación para la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, ni mucho menos podemos olvidarnos que Cristiano Ronaldo tiene 41 años y que persigue el récord de los 1000 goles. Cada partido perdido es una jornada menos que queda para el físico de un auténtico atleta que lucha contra el paso del tiempo para conseguir un hito sin precedentes. Las lesiones y los conflictos bélicos que nos rodean en estas fechas son los próximos grandes obstáculos en el camino de CR7 a un retiro dorado.

