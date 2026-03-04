Pese al gran nivel de Luis Díaz, Manuel Neuer pensaría en el retiro: “Las probabilidades son…”

Bayern Múnich es uno de los mejores equipos en la actualidad de Europa, de eso no hay dudas, y muy pocas noticias pueden generar cierto ruido en el equipo. Una de ellas, el posible retiro de Manuel Neuer pese al gran nivel de Luis Díaz que los tiene en lo más alto de Alemania.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Hasta el partido ante Borussia Mönchengladbach del viernes 6 de marzo a las 2:30 P.M, ‘Lucho’ Díaz registra trece goles, trece asistencias y 1.930 minutos en 23 partidos de Bundesliga. Un nivel clave para… ¿Convencer a Neuer que no se retire?

Manuel Neuer sufrió el 14 de febrero una rotura de fibras en el gemelo izquierdo y, de inmediato, se volvieron activar las alarmas sobre la durabilidad del arquero en vísperas de pensar en un retiro. Ante esta incertidumbre, el diario más popular de Alemania reveló cómo esta el panorama del compañero estrella de Luis Díaz.

Pese al gran nivel de Díaz, Neuer estaría cerca del retiro: “Las probabilidades son…”

Luis Díaz y Manuel Neuer juegan su primera temporada como compañeros. (Foto: Getty Images)

“Existen dudas en el club sobre si Manuel Neuer continuará su carrera más allá de este verano. Neuer aún no ha comunicado a la directiva del Bayern si desea extender su contrato. Según el entorno del capitán, aún no ha tomado una decisión. Las probabilidades son del 50%. Desde la perspectiva del Bayern, la decisión la toma el propio Neuer. Si desea continuar, la extensión es solo una formalidad. La decisión podría tomarse a finales de este mes”, publicó ‘Sport Bild’.

Publicidad

Publicidad

ver también Bayern Múnich habría elegido al nuevo compañero de Luis Díaz: “Objetivo prioritario”

¿Quién gana más dinero en Bayern Múnich, Luis Díaz o Manuel Neuer?

Mientras Manuel Neuer es el segundo jugador mejor pagado en Bayern Múnich con un salario anual de 21 millones de euros, Luis Díaz es el sexto futbolista con salario más alto en el equipo alemán al percibir 14 millones de euros brutos al año.

Encuesta¿Cuándo se lesionó Manuel Neuer? ¿Cuándo se lesionó Manuel Neuer? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Manuel Neuer decidirá si se retira o renueva su contrato a finales de este mes .

decidirá si se retira o renueva su contrato a . El portero sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo el 14 de febrero .

en el gemelo izquierdo el . Luis Díaz registra trece goles y trece asistencias en 23 partidos de la Bundesliga.

Publicidad