Los años pasan y él sigue marcando tanta diferencia que los expertos publicaron la gran prueba que se mantiene como el jugador más influyente del mundo entero. Messi recibió la buena noticia que una estadística demostró que, a los 38 años, sigue en los más alto del planeta fútbol.

Lionel Messi jugaba su tercera temporda con Inter Miami y la gran deuda era ganar la MLS por primera vez en la historia del equipo rosa. En 2025 lo consiguió con unos números que sorprendieron a todos: 29 goles y 16 asistencias en temporada regular.

Llegaron los Playoffs de la MLS 2025 y Leo Messi no aflojó. Todo lo contrario, siguió tan encendido que registró seis goles y siete asistencias para que Inter Miami fuera el mejor equipo de toda la Postemporada. Leo no solo fue el jugador más valioso de la final, también demostró por qué sigue siendo el más influyente de todos en la actualidad.

La prueba que Messi es el jugador más influyente del mundo entero

Messi fue el goleador de la MLS 2025. (Foto: Getty Images)

El grupo de investigación Observatorio de Fútbol del CIES publicó quién fue el jugador con la mayor cantidad de contribuciones de gol en el fútbol mundial durante el año pasado y ahí apareció la gran prueba que Messi sigue siendo el jugador más influyente de la actualidad. Leo registró 59 goles y asistencias combinadas (37 anotaciones y 22 pases gol) en 2025.

Sin goles de penal, así va la competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El Top-10 de los jugadores con más contribuciones de gol en 2025

Puesto Jugador Club Goles Asistencias Total (G+A) 1 Lionel Messi Inter Miami (USA) 37 22 59 2 Harry Kane Bayern Múnich (GER) 35 7 42 3 Anders Dreyer San Diego FC (USA) 22 19 41 4 Kylian Mbappé Real Madrid (ESP) 37 4 41 5 Xherdan Shaqiri FC Basel (SUI) 19 19 38 6 Luis Suárez Sporting CP (POR) / Inter Miami 29 8 37 7 Vangelis Pavlidis SL Benfica (POR) 32 5 37 8 Denis Bouanga Los Angeles FC (USA) 27 9 36 9 Ivan Toney Al-Ahli (KSA) 30 6 36 10 Michael Olise Bayern Múnich (GER) 15 21 36 Tabla según Observatorio de Fútbol del CIES.

