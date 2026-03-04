Es tendencia:
Apareció la gran prueba que Messi sigue siendo el jugador más infuyente del mundo entero

Una nueva evidencia volvió a demostrar que Lionel Messi mantiene un impacto global que lo posiciona como el jugador más influyente del mundo.

Por Julio Montenegro

Leo Messi fue el goleador de la MLS 2025 con 29 goles.

Los años pasan y él sigue marcando tanta diferencia que los expertos publicaron la gran prueba que se mantiene como el jugador más influyente del mundo entero. Messi recibió la buena noticia que una estadística demostró que, a los 38 años, sigue en los más alto del planeta fútbol.

Lionel Messi jugaba su tercera temporda con Inter Miami y la gran deuda era ganar la MLS por primera vez en la historia del equipo rosa. En 2025 lo consiguió con unos números que sorprendieron a todos: 29 goles y 16 asistencias en temporada regular.

Llegaron los Playoffs de la MLS 2025 y Leo Messi no aflojó. Todo lo contrario, siguió tan encendido que registró seis goles y siete asistencias para que Inter Miami fuera el mejor equipo de toda la Postemporada. Leo no solo fue el jugador más valioso de la final, también demostró por qué sigue siendo el más influyente de todos en la actualidad.

La prueba que Messi es el jugador más influyente del mundo entero

El grupo de investigación Observatorio de Fútbol del CIES publicó quién fue el jugador con la mayor cantidad de contribuciones de gol en el fútbol mundial durante el año pasado y ahí apareció la gran prueba que Messi sigue siendo el jugador más influyente de la actualidad. Leo registró 59 goles y asistencias combinadas (37 anotaciones y 22 pases gol) en 2025.

Sin goles de penal, así va la competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El Top-10 de los jugadores con más contribuciones de gol en 2025

PuestoJugadorClubGolesAsistenciasTotal (G+A)
1Lionel MessiInter Miami (USA)372259
2Harry KaneBayern Múnich (GER)35742
3Anders DreyerSan Diego FC (USA)221941
4Kylian MbappéReal Madrid (ESP)37441
5Xherdan ShaqiriFC Basel (SUI)191938
6Luis SuárezSporting CP (POR) / Inter Miami29837
7Vangelis PavlidisSL Benfica (POR)32537
8Denis BouangaLos Angeles FC (USA)27936
9Ivan ToneyAl-Ahli (KSA)30636
10Michael OliseBayern Múnich (GER)152136
Tabla según Observatorio de Fútbol del CIES.
En resumen

  • Lionel Messi lideró el fútbol mundial en 2025 con 59 contribuciones de gol totales.
  • El capitán de Inter Miami se convirtió en el primer jugador con dos premios MVP consecutivos.
  • Messi finalizó el año con 37 goles y 22 asistencias en todas las competiciones oficiales.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
