La lección que Falcao le dio a David Ospina luego de la victoria de Millonarios ante Nacional

No decepcionaron y se jugaron un partido con picos muy altos de tensión. Incluso, luego de la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, Radamel Falcao le dio una lección de humildad al mismísimo David Ospina.

¡De todo y para todos! Las dos leyendas de la Selección Colombia vivieron realidades diferentes en el vibrante duelo Nacional vs. Millonarios. Comencemos por el que jugó… Ospina fue el cuarto jugador peor calificado del equipo ‘Verdolaga’ con 6.4 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’ por su nivel en la derrota 1-3.

Primero fue testigo directo del gol desde antes de media cancha de Rodrigo Contreras, para expertos como el exarquero Óscar Córdoba pudo hacer algo más. Luego, David Ospina no pudo atajar el penalti que cobró Leonardo Castro y, por último y no menos importante, explotó ante el tercer gol de Millonarios, agredió a Contreras y le dio argumentos suficientes a Falcao para que le diera una lección.

Así fue la agresión de Ospina a Rodrigo Contreras en Nacional vs. Millos

El empujón de David Ospina a Rodrigo Contreras. (Foto: Instagram / @webmasdeportes)

Rodrigo Contreras terminó su festejo por marcar el tercer gol de Millonarios y David Ospina creyó que fue dedicado a los hinchas de Nacional. ¿Su reacción? Ir a buscar al delantero y empujarlo por la espalda en un gesto impotencia porque el equipo ‘Verdolaga’ se estaba quedando afuera de la Copa Sudamericana 2026.

ver también La primera publicación de Edwin Cardona tras la derrota de Nacional contra Millonarios: “Es duro”

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Falcao y una lección a David Ospina luego de la victoria de Millonarios ante Nacional

Luego de ver cómo Ospina no aguntaba la derrota, apareció Radamel Falcao García, quien no entró en el partido y se quedó en el banco de suplentes, pero le dio una lección de humildad al arquero. A pesar de que Millonarios había eliminado a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, ‘El Tigre’ buscó a Juan Manuel Rengifo, lo abrazó y le dio unas palabras de consuelo por la derrota. ¡Foto!

Falcao consolando a Juan Manuel Rengifo. (Foto: captura de pantalla ESPN)

Encuesta¿A cuál jugador de Millonarios agredió David Ospina? ¿A cuál jugador de Millonarios agredió David Ospina? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis