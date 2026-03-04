Los hinchas de Benfica condenan a Richard Ríos: “No puede estar en el club”

“Richard Ríos no puede estar en Benfica”. Es la primera frase que nos tiraron los hinchas del Benfica cuando desde BOLAVIP les preguntamos en la previa del encuentro contra Real Madrid por el presente del colombiano. En general se maneja un ambiente de expectativa y de deudas alrededor del rendimiento del cafetero tras su llegada desde Palmeiras por 30 millones de euros. Quedan todavía varios meses para cambiar la opinión de la fanaticada del gigante portugués.

En BOLAVIP los hinchas del equipo dirigido por José Mourinho fueron tajantes. Esperaban un rendimiento absolutamente inmediato por parte de Richard Ríos. Las sumas pagadas pesan: “No ha empezado bien y se está empezando a recuperar. Ha tenido una lesión y eso ha sido un infortunio. Esperemos que pueda mejorar. A mí personalmente me gusta. Es normal que le pese el dinero que se ha pagado por él. No creo que ningún jugador tenga que ser titular por decreto, todo se lo tienen que ganar”.

“Me parece que sus primeros meses han sido de desilusión. Cuando hemos entrado en la segunda parte de la temporada, creo que Richard Ríos hizo unos buenos partidos. Creo que su adaptación desde Brasil no ha sido muy positiva, no estoy muy convencido de su habilidad. Hizo algunos partidos que me han sorprendido. Eso sí, tiene todo lo necesario para hacer un box to box. Le pondría un 7 de puntaje de momento en su paso por el club”, más reflexiones de los hinchas lusos antes de un encuentro frente a Real Madrid donde el cafetero estuvo bastante acertado. Todo por supuesto se magnifica por la crisis deportiva del conjunto rojo de Lisboa.

También preocupa por supuesto su descanso. La adaptación al fútbol europeo requiere de un manejo perfecto de las cargas de entrenamiento y la recuperación física. Los hinchas del Benfica no dudan que esto le está pasando factura: “Hasta ahora no ha estado muy bien. Le falta querer más…Tiene un problema muy complicado y es que no cumple ni la mitad de las expectativas que teníamos. Desafortunadamente no puede estar en Benfica…Creo que desafortunadamente no está en su forma físicamente. Tiene muchos partidos encima y vino justamente después del Mundial de Clubes sin mayor descanso. No consigue hacerlo mejor por el desgaste que tiene”.

Intocable para una selección colombiana donde será titular en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, así ven de momento a gran escala los aficionados del Benfica el momento de Richard Ríos. El cafetero ha ido de menos a más en un conjunto obligado a intentar recuperar los primeros planos del campeonato portugués hasta que termine la temporada. Todo ocurrió como decimos en la previa del encuentro de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y el 2 veces campeón de Europa.

Publicidad

Publicidad

Los números de Richard Rios en Benfica

En Portugal se le entendía como uno de los fichajes del año. Richard Ríos llegaba por sumas ni mucho menos menores a una entidad acostumbrada a los éxitos en el corto plazo y donde de momento ha disputado un total de 36 partidos oficiales. Sus 3 goles y 3 asistencias van de la mano con 12 tarjetas amarillas que de momento suponen todos sus números en su primera aventura por el viejo continente.

Recordemos que Benfica en este momento es tercero en la tabla general de la Liga de Portugal. Un total de 7 unidades le separan de un Porto que es líder en todos los sentidos. Tras la eliminación de la Champions únicamente les queda luchar por un certamen nacional que puede salvar una temporada donde ya han sido eliminados de todas las copas nacionales.

Datos claves

Richard Ríos llegó al Benfica desde el Palmeiras por una cifra de 30 millones de euros .

llegó al Benfica desde el Palmeiras por una cifra de . El mediocampista colombiano acumula 3 goles, 3 asistencias y 12 tarjetas amarillas en 36 partidos.

en 36 partidos. El Benfica, dirigido por José Mourinho, marcha tercero en la liga portuguesa, a 7 puntos del líder Porto.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlos Bacca revela qué le faltó a Luis Díaz para jugar el Mundial del 2018 con la Selección Colombia