La primera publicación de Edwin Cardona tras la derrota de Nacional contra Millonarios: “Es duro”

Fue uno de los dos grandes ausentes del emocionane partido que disputaron en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. El otro fue Radamel Falcao que no jugó. Atlético Nacional perdió ante Millonarios, quedó eliminado del certamen continental y, acto seguido, se conoció la primera publicación de Edwin Cardona.

¿Casualidad o causalidad? Cardona tenía una sanción pendiente al haber sido expulsado ante Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y tuvo que cumplirla en el siguiente partido que Nacional jugó en un torneo Conmebol.

Sin la posibilidad de estar en cancha, Edwin Cardona vio cómo Millonarios le ganó muy bien a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Con dos goles de Rodrigo Contreras y otro de Leonardo Castro, ‘Millos’ venció 1-3 al equipo ‘Verdolaga’ y dejó al volante paisa sin la posibilidad de jugar torneo internacional este año. Fue inevitable pensar que algo de su primera publicación tras esta eliminación fue por la dura derrota.

Cardona y una pimera publicación tras la eliminación ante Millonarios

Edwin Cardona no jugó Nacional vs Millonarios de la fase previa de Copa Sudamericana. (Foto: Archivo particular y Vizzor Image)

Luego de la derrota y eliminación contra Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, Cardona publicó una foto como historia en Instagram resignado junto a su hijo, y la acompañó con el siguiente mensaje: “Es duro, pero el camino es larrgo, hijo. Lucha por tus sueños”.

Historia de Edwin Cardona tras derrota vs. Millonarios. (Foto: Instagram / @e.cardona10)

Este es el salario de Edwin Cardona en Atlético Nacional

Con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, la continuidad de Edwin Cadona con un salario anual de $144.000 dólares, según el portal ‘360 Radio’, está en serias dudas. Sobre todo, porque dejó de ser titular indiscutido, ya que su pueso lo está ocupando el joven sensación de 20 años Juan Manuel Rengifo.

