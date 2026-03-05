Bayern Múnich sabe que el fútbol no da espera y los equipos cada vez mejoran más, así que no dudaron en firmar al nuevo socio que tendrá Luis Díaz en la próxima temporada. Si ahora tienen un ataque temible… ¿La siguiente campaña mejorarán aún más?

Luego de pagarle a Liverpool 75 millones de euros con bonificaciones por los derechos deportivos de ‘Lucho’ Díaz, Bayern Múnich cambió la política de contratación y decidió empezar a comprar jugadores con proyección a un costo no tan alto. Esas estrellas que pueden explotar.

Con esta premisa, Florian Plettenberg, periodista del canal ‘Sky Sports’, confirmó al nuevo socio que tendra Luis Díaz en el ataque de Bayern Múnich a partir de la temporada 2026-27. Tiene tan solo 16 años y viene del Red Bull Salzburgo. ¿De quién se trata?

“Trato cerrado”: Se confirmó el nuevo socio que Bayern Múnich firmó para Luis Díaz

El nuevo compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Matteo Maric al FC Bayern – Trato cerrado. Acuerdo total con el equipo del jugador. Contratos firmados hoy (5 de marzo). El centrocampista de 16 años se incorporará al Bayern procedente del RB Salzburgo para la nueva temporada y se trasladará al Campus. Se deberá pagar una indemnización. El RB quería extender su contrato, pero el equipo del jugador solicitó una cláusula de rescisión que el club no estaba dispuesto a incluir”, publicó en X Florian Plettenberg.

Así juega el nuevo compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich

Considerado como uno de los talentos más seguido en toda Europa, Matteo Maric es un volante ofensivo nacido en Austria que se destaca por la visión de juego que tiene y la capacidad técnica a la hora de crear una opción de gol cuando muy pocos piensan que es posible. Ya suma diez partidos en las categorias Sub-15, Sub-16 y Sub-17 de Austria.

Datos clave

