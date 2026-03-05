La “ayuda” que tendría Emelec para vencer a Barcelona SC en el Clásico del Astillero

Quedan pocas horas para el primer Clásico del Astillero de la temporada 2026 entre Barcelona SC y Emelec. Cada equipo quiere “ganar” en todos los aspectos y ahora Emelec podría recibir una ayuda extra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para este encuentro.

Resulta que José Neris, reciente delantero fichado por Emelec, está muy cerca de ser inscrito por el club, puesto que, la FEF ya cuenta con todos los papeles para hacerlo. Sin embargo, ahora todo depende del organismo rector del fútbol ecuatoriano que hizo una consulta a la FIFA.

La consulta se dio por los temas legales del delantero uruguayo con Colón, pero se espera que la misma sea favorable para Emelec y el delantero pueda ser inscrito. No obstante, todo esto debe darse hasta el viernes, 6 de marzo, o no será inscrito hasta la siguiente fecha.

Desde Emelec esperan contar con el delantero uruguayo para este partido y que debute en el Clásico del Astillero. Hay una gran expectativa de juntar al goleador con Luca Klimowicz, que en la primera fecha demostró un nivel importante con el equipo azul.

De momento, Neris es el último fichaje de Emelec para esta temporada y es el único que el club no está usando. El goleador sí entrena con el club y lleva todo su trabajo con normalidad y a la espera de que la FIFA le de la razón y le permita jugar.

Los números de José Neris en la temporada 2025

En la temporada 2025, José Neris jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Por lo cual, el delantero uruguayo estuvo en cancha más de 2.000 minutos. Asimismo, Neris marcó 16 goles y dio 5 asistencias. Ahora mismo tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares.

Todos los fichajes de Emelec para la temporada 2026

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Stalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz, José Neris y Víctor Griffith.

