Daniel Muñoz

Toda Colombia conmocionada por la lesión de Daniel Muñoz a 98 días del Mundial

Daniel Muñoz sufrió una grave lesión en el partido de Crystal Palace y preocupa a todos los aficionados.

Por Jose Cedeño Mendoza

Daniel Muñoz sufrió una grave lesión en el partido de Crystal Palace
Daniel Muñoz enciende todas las alarmas en la Selección Colombia a 98 días del Mundial 2026. El lateral no está teniendo un gran año, puesto que, empezó con una lesión en la rodilla y ahora cuando estaba volviendo nuevamente se vuelve a lesionar.

El lateral salió a buscar una pelota por la banda y en el choque lícito contra su rival se llevó un durísimo golpe en su brazo. El futbolista tuvo que abandonar la cancha y pidió el cambio con visibles dolores en su brazo derecho. Fue atendido por el personal médico.

Ahora toda Colombia está asustada y preocupada por el estado físico de su jugador. Se espera que en las siguientes horas se den diferentes estudios para que saber el alcance de su lesión. Quedan menos de 100 días para iniciar la Copa del Mundo.

En los últimos años, Muñoz se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia y uno de los futbolistas más importantes de todo el equipo de Lorenzo. Es titular por la banda y su baja supondría un gigante problema para todo el país.

Dependiendo de la gravedad de la lesión de Daniel Muñoz, el colombiano puede perderse incluso los amistosos de la fecha FIFA de marzo. En los siguientes encuentros, la Selección Colombia se enfrentará a dos equipos europeos como Croacia y también Francia.

Los números de Daniel Muñoz en esta temporada

La Selección de Ecuador anuncia un cambio histórico previo al Mundial 2026

ver también

La Selección de Ecuador anuncia un cambio histórico previo al Mundial 2026

En lo que va de la temporada, Daniel Muñoz ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista suma más de 2.700 minutos. Estaba siendo uno de sus mejores años en Europa.

En síntesis:

  • Daniel Muñoz sufrió una lesión en el brazo derecho a 98 días del Mundial 2026.
  • El lateral registra 31 partidos, 4 goles y 2 asistencias en la presente temporada europea.
  • La Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en los amistosos de la fecha FIFA.
