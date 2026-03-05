¡Última hora! Atlético Nacional tomó esta firme decisión con Diego Arias tras perder contra Millonarios

Atlético Nacional perdió contra Millonarios en la Copa Sudamericana en un partido que marcó una ola de críticas sobre el DT, Diego Arias. El entrenador no pasa por un buen momento, y en medio de todos los rumores, el club ya tendría una decisión sobre su futuro.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, en Atlético Nacional ya tomaron la decisión de que Diego Arias no siga en el 1er equipo en las siguientes horas. El club dará por finalizado su corto ciclo con los tiempos que se maneje con su reemplazante.

Aunque ya suenan algunos nombres, aún no hay nada concreto para el futuro del banquillo de Atlético Nacional. Lo que sí sería definitivo es que Arias no terminará el semestre en el club. No obstante, no sería todo para el entrenador en el club en los siguientes meses.

Se estaría analizando la posibilidad de que Diego Arias siga trabajando en Atlético Nacional, aunque todo dependería de la disponibilidad del exjugador. No se descarta que el mismo Arias decida irse a buscar un nuevo equipo para seguir su carrera como DT.

Diego Arias era muy criticado por los aficionados y por parte de la directiva del club, de ahí que, se tomara esta decisión para evitar que el club siga en medio de una disputa que dañe la interna del vestuario. En las siguientes horas se daría el anuncio oficial.

Los números de Diego Arias con Atlético Nacional

Como el DT de Atlético Nacional, Diego Arias va dirigiendo un total de 8 partidos entre todas las competencias. El DT ganó 5 partidos y perdió 3 encuentros. No obstante, la derrota en la Copa Sudamericana fue la que dinamitó todo su ciclo para el entrenador.

