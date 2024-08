Un gol en cuatro partidos y nuevo choque donde este Real Madrid de Galácticos no termina de convencer. También otro donde su máxima estrella no consigue reventar la portería rival. Kylian Mbappé no arranca y firma su peor inicio de temporada en casi cinco años. Desde tiempos pre pandemia que no se veía al crack de la selección francesa firmar un inicio comienzo de campaña con tantas dificultades de cara al gol. Cuarto peor inicio de LaLiga para los merengues en el siglo XXI.

El empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas como visitante sacó a relucir nuevamente los problemas de este nuevo proyecto de Carlo Ancelotti. El desbalance nivel defensivo y la dificultad para armar juego ya sin la figura de Toni Kroos en las filas del italiano va de la mano con un ataque que no termina de compenetrarse. También donde apenas el único tanto de Mbappé por la Supercopa de Europa no basta. Hay problemas, poco tiempo para solucionarlos y muchas dudas de cara lo que viene.

Si hablamos únicamente de Kylian, ya es el jugador de las cinco grandes ligas europeas que tiene la peor diferencia entre remates (20) y Expected Goals (1,8 de xG). Hay que devolverse hasta el año 2019 para encontrar a un Mbappé que sobre el final del mes de agosto apenas había firmado un tanto en lo que vamos de campaña. Con PSG y ante Nimes llegaba ese gol que de momento supera (una asistencia en dicho choque) incluso a lo que ha hecho el delantero francés es su primera temporada por LaLiga española. Si bien en el 2017 se vio una situación similar a nivel de números, cabe recalcar que el galo se encontraba lesionado en buena parte de los choques que iniciaron del torneo.

“No cuesta más de lo esperado .Hay que trabajar para ir al lugar que queremos. Estos partidos me han mostrado muchas cosas a mejorar, esa es la parte buena”, hablaba el propio Carlo Ancelotti alrededor de un principio de temporada donde Barcelona ya se escapa a 5 unidades de Real Madrid y donde lejos se ha estado de encontrar el estado de forma que dio hasta tres títulos el año pasado. Real Betis el domingo, próxima prueba.

Mbappé no empezaba así una temporada desde el 2019: IMAGO

Mbappé es el más esperado para dar el paso al frente. Las críticas de la prensa española apuntan a un futbolista que ya es el único delantero en la plantilla del Real Madrid que todavía no consigue disfrutar de un gol en la primera división española. Brahim, Rodrygo, Vinicius y Endrick ya han sumado a una causa donde de momento Kylian no puede ser el líder tan esperado a largo de los últimos siete años. Desde el año 2019 no se veía una versión tan baja del futbolista que para muchos está llamado a dominar este juego tras la salida de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi del viejo continente.

PSG ningunea a Mbappé

“¿Mbappé? No hablo de jugadores que no son del PSG”, declaraciones de Nasser Al-Khelaifi anoche por el sorteo de la Champions League tras ser consultado por primera vez por el fichaje de quien fuese su estrella por Real Madrid. Tras casi 7 años de una relación plagada de altas y bajas, tanto Kylian como Qatar han separado sus caminos en medio de una trama donde no nos olvidemos existe una demanda del jugador al club por impagos desde el mes de abril.

Los rivales de Real Madrid en la Champions

Dortmund, AC Milan, Salzburgo, Stuttgart, Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. Así comienza un nuevo camino al éxito europeo para una plantilla donde Ancelotti habló ayer de que no llegarán caras nuevas en estas horas finales de mercado. El día sábado se espera que UEFA comunique el calendario de todos los partidos que se vienen hasta el mes de enero.