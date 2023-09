Novedades muy importantes en un escándalo Enríquez Negreira que vuelve a situarse sobre la ciudad de Barcelona. Llegan noticias alrededor de las últimas medidas del juez del caso e igualmente sobre una Real Federación Española de Fútbol que ahora mismo se encuentra registrada por las autoridades policiales en el CTA. Mucho movimiento.

El Confidencial, El Debate, Relevo y MARCA confirman que ahora mismo se dan nuevos pasos para esclarecer los pagos por casi 8 millones de euros a la figura de José María Enríquez Negreira durante 17 años. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y esos ingresos desde las cuentas del club blaugrana, en manos de las autoridades. El juez Joaquín Aguirre trae nuevas decisiones sobre una trama donde todavía queda mucho por verse. Esto es lo que sale de la ciudad condal.

“Los 7,5 millones de euros que pagó el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años, constituyen un delito… Así lo cree Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que ha imputado al FC Barcelona por cohecho…También han sido imputados Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, José María Enríquez Negreira y su hijo”, líneas de MARCA para confirmar las últimas novedades del caso. También hay última hora en la RFEF.

¿Qué cambios supone?

El Confidencial explica que Barcelona no será juzgado ahora solo por un posible delito entre particulares. Lo hará por cohecho a la hora de hablar de los pagos a Negreira. Un cambio que supondría en caso de sanciones, un escenario de castigos mucho más contundentes para la entidad y sus ex directivos. Dicho hecho supone que no tenga que demostrarse que los encuentros fueron adulterados por esos pagos. Joan Laporta no aparece en los cambios de las últimas horas. FCB de momento no se manifiesta de forma pública.

Sumado a esto y mientras se confirman los adelantos de El Confidencial, El Debate, Relevo y MARCA, también se presentan registros en la RFEF (edificio del CTA) por parte de la Guardia Civil. El instituto armado realiza diligencias en un ente donde se buscan documentos, carpetas y algunos de los últimos pasos de Negreira como vicepresidente del CTA hasta el 2018. El juez del caso, precursor de dichos registros. Trabajadores de RFEF, removidos de sus puestos a esta hora.

Barcelona ha sido imputado por cohecho y tendrá que defenderse ante la justicia por dicho escenario y no por un posible delito de particulares. La Guardia Civil se encuentra presente en la Federación por estas horas para esclarecer los pagos que realizaron las diversas juntas directivas del conjunto culé al ex vicepresidente del CTA. Jornada movida en Las Rozas.