Barcelona y Argentina vuelven a sonar en la misma frase. Medios de la ciudad condal y Buenos Aires vienen desvelando las claves de un interés culé en la figura de Claudio Echeverri que incluso ya tendría precios sobre la mesa. 30 millones de euros, la información que trasciende en una posible operación donde River Plate mira de reojo. Para quedarse con el Diablito, por el Camp Nou tendrán que hacer malabares o sacrificios. Por el Monumental también hay reacciones.

TyC Sports y Radio La Red de un lado, Sport del otro y en medio la joya de River. La prensa desvela que existen deseos concretos de Barcelona por hacerse con los servicios de un diamante en bruto con contrato en Argentina hasta el 31 de diciembre del 2024. Por el Monumental buscan su renovación mientras los rumores de un pago superior a los 25 millones de euros de cláusula de recisión que tiene el futbolista se acumulan. ¿Por qué no será ni mucho menos sencillo ver al Diablito en Cataluña? Vamos con ello.

Partamos de una base: la economía de Barcelona ha dado importantes pasos en su recuperación pero ni mucho menos goza la salud de otros tiempos. Este contexto se hace clave para entender las bases de una negociación donde River manda hasta el 1 de julio. Medios locales como Sport o Mundo Deportivo han comentado alrededor de la necesidad que existe en la junta directiva de Joan Laporta de hacer una gran venta de cara a la 2024/2025. No solo para poder fichar, sino incluso para tener en verde unas finanzas que desde la pandemia se encuentran al límite. Si se concreta esta, operaciones como la de Echeverri ganan posibilidades por supuesto.

Hay otro ítem más a tener en cuenta. No es otro que actuales frentes que tiene Barcelona de cara al mercado. Operaciones como Joao Cancelo o Joao Félix son un deseo firme de la directiva, pero la fórmula para concretarlas más allá del 30 de junio del 2024 pasan por una nueva cesión con opción de compra obligatoria en el 2025. El club no puede pagar las cifras que piden gigantes como Atlético de Madrid o Manchester City por dichos jugadores. Se busca un margen a la recuperación económica que por supuesto va de la mano con traer figuras a un proyecto que busca regresar a los primeros planos a nivel internacional.

Barcelona tiene el Fair Play Financiero de LaLiga y su límite salarial más que reducido ahora mismo. Casi un 30% de este último perdió en la última actualización que entrega el ente dirigido por Javier Tebas. La clave pensando en Echeverri pasa por diferir pagos. La operación para contratar a la perla del Paranaense Vitor Roque se dio así. Se darán diversas transferencias a Brasil para completar los 31 millones de euros invertidos y habrá otros posibles 31 a pagar en diversas primas por rendimiento del jugador. No sobra dinero para transferencias completas y de manera inmediata. 2 de enero, fecha donde el Diablito será mayor de edad. Si pagan la cláusula de Claudio no pueden diferir pagos.

La Premier League, gran rival por Echeverri

Los medios más cercanos al Camp Nou no dudan en este sentido. Manchester City y Chelsea son quienes más fuerte pujan desde la sombra por un jugador llamado a llegar al viejo continente tras su actuación en el Mundial sub-17 de hace solo unas semanas. Si es por dinero de más a pagar en Buenos Aires, Barcelona no puede competir con The Bridge o el Etihad.

¿Qué dice River de todo esto?

“Estoy convencido de que el tema de resolverá de acá a fin de año. Así me lo dijo su representante…Estamos acompañando todo el proceso de crecimiento de Claudio y espero que estos días tengamos noticias”, palabras del presidente Jorge Brito en TyC Sports. Los rumores apuntan a un nuevo contrato en Buenos Aires con una cláusula de 50 millones de euros.