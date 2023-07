La trama Edinson Cavani empieza a sonreírle a Boca Juniors, pero queda lo más importante. Desde España reportan lo que viene en camino para una transferencia llena de aristas y donde los límites son claros en todos los sentidos. La Bombonera tiene cinco días para cerrar el gran fichaje de la era Juan Román Riquelme.

La marcha de Óscar Romero supone un paso enorme en todos los sentidos. Boca ha liberado el cupo de extranjeros que tanto necesitaba para poder inscribir al charrúa en la Copa Libertadores y ahora todo pasa por las pretensiones de este. Valencia también le puso en la lista de LaLiga, pero hay reuniones pactadas para que todo llegue a buen puerto tal y como indican desde Relevo. Cavani, en la rampa de salida.

“Con 36 años, como está ha tenido varias ofertas, está vigente. Yo no mentía, yo quiero que mi hermano venga a Boca. Se lo he dicho a él. Me encanta esa idea. Sueño con verlo con la camiseta. Tengo un buen presentimiento que su llegada a Boca se va a lograr”, palabras del hermano del propio Cavani en Dsports horas atrás. Las tres partes, a su manera, buscan el mismo objetivo.

Lo que viene

Relevo indica que Boca tiene hasta el lunes 31 para inscribir al uruguayo en la lista de octavos de la Copa Libertados. En caso de no conseguirlo se podría pagar una multa para que de todos modos el Matador diga presente, pero los trámites ni mucho menos son sencillos. El medio apunta que Cavani exige al Valencia lo que le queda de contrato en caso de rescindir. Los tiempos, solo a favor del conjunto Ché.

Se cuenta por Relevo que Valencia pagará una suma de dicha deuda, más no la totalidad de los montos expuestos por el uruguayo. Empiezan cinco días claves, llenos de tensión y que pretenden terminar con Edinson Cavani colgado como dijo alguna vez: “Del alambrado de La Bombonera”.